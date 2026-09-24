eFootball Kick-off! su Switch 2 ha ricevuto il massiccio aggiornamento con la Leagues Mode e altre novità

Konami ha pubblicato un grande aggiornamento gratuito per eFootball Kick-off! su Switch 2 che introduce la nuova Leagues Mode, ampliando in modo significativo l'offerta contenutistica dell'ultima evoluzione della serie.
La modalità permette ai giocatori di scegliere il proprio club tra 25 campionati internazionali, dall'Europa al Sudamerica, passando per Asia e Oceania, e competere per il titolo stagionale. È possibile affrontare la competizione in solitaria oppure in co‑op fino a quattro giocatori, schierandosi tutti con la stessa squadra e collaborando per raggiungere la vetta della classifica.
La Leagues Mode include anche le graduatorie individuali, con la lotta per diventare capocannoniere o miglior assist‑man del campionato. I giocatori possono seguire i progressi del proprio club giornata dopo giornata e tentare di battere record stagionali e personali.
World Tour, nuove leggende e altre novità
Novità anche per la modalità World Tour, che accoglie tredici nuove leggende del calcio mondiale. Tra queste spiccano Fernando Torres, Keisuke Honda e Gerard Piqué, che si aggiungono alla rosa dei campioni reclutabili completando tornei, guadagnando monete e potenziando la propria squadra.
Le note dell'aggiornamento 1.20 inoltre parlano di una serie di interventi mirati a migliorare il gameplay complessivo. Konami spiega di aver analizzato le abitudini dei giocatori per rendere le partite "più divertenti e godibili", introducendo modifiche ai movimenti dei portieri, ora più reattivi e con animazioni pensate per aumentare l'intensità delle azioni in area. È stato rivisto anche il bilanciamento dei livelli CPU, con una progressione della difficoltà più naturale basata sui tassi di vittoria registrati.
Sul fronte offensivo, i passaggi ora mirano con maggiore precisione al compagno desiderato, grazie a un targeting più coerente con l'input dello stick e la forza del passaggio. In difesa, invece, i giocatori sono meno inclini a lasciare avversari liberi in modo improvviso, migliorando l'equilibrio generale della fase difensiva. L'update include anche un tuning generale del feeling dei controlli, dei movimenti e di altri elementi di gioco, con l'obiettivo di rendere l'esperienza più fluida e consistente.