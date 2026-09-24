eFootball Kick-off! su Switch 2 ha ricevuto il massiccio aggiornamento con la Leagues Mode e altre novità

La Leagues Mode include anche le graduatorie individuali, con la lotta per diventare capocannoniere o miglior assist‑man del campionato. I giocatori possono seguire i progressi del proprio club giornata dopo giornata e tentare di battere record stagionali e personali.

La modalità permette ai giocatori di scegliere il proprio club tra 25 campionati internazionali , dall'Europa al Sudamerica, passando per Asia e Oceania, e competere per il titolo stagionale. È possibile affrontare la competizione in solitaria oppure in co‑op fino a quattro giocatori , schierandosi tutti con la stessa squadra e collaborando per raggiungere la vetta della classifica.

World Tour, nuove leggende e altre novità

Novità anche per la modalità World Tour, che accoglie tredici nuove leggende del calcio mondiale. Tra queste spiccano Fernando Torres, Keisuke Honda e Gerard Piqué, che si aggiungono alla rosa dei campioni reclutabili completando tornei, guadagnando monete e potenziando la propria squadra.

Le note dell'aggiornamento 1.20 inoltre parlano di una serie di interventi mirati a migliorare il gameplay complessivo. Konami spiega di aver analizzato le abitudini dei giocatori per rendere le partite "più divertenti e godibili", introducendo modifiche ai movimenti dei portieri, ora più reattivi e con animazioni pensate per aumentare l'intensità delle azioni in area. È stato rivisto anche il bilanciamento dei livelli CPU, con una progressione della difficoltà più naturale basata sui tassi di vittoria registrati.

Sul fronte offensivo, i passaggi ora mirano con maggiore precisione al compagno desiderato, grazie a un targeting più coerente con l'input dello stick e la forza del passaggio. In difesa, invece, i giocatori sono meno inclini a lasciare avversari liberi in modo improvviso, migliorando l'equilibrio generale della fase difensiva. L'update include anche un tuning generale del feeling dei controlli, dei movimenti e di altri elementi di gioco, con l'obiettivo di rendere l'esperienza più fluida e consistente.