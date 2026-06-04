eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2 è disponibile da oggi

Konami Digital Entertainment ha annunciato la disponibilità di eFootball Kick-Off! , nuovo capitolo della serie calcistica precedentemente nota come Pro Evolution Soccer (PES per gli amici) . Il titolo è stato pubblicato oggi in esclusiva per la piattaforma Nintendo Switch 2 e ha un approccio completamente diverso rispetto all' eFootball disponibile sulle altre piattaforme.

I dettagli del lancio

Il gioco mette a disposizione degli utenti una selezione di club e squadre nazionali, includendo nel roster sia i calciatori in attività sia le figure storiche di questo sport. L'offerta ludica di eFootball Kick-Off! si articola attraverso diverse modalità di gioco, pensate per la fruizione sia in singolo che in multigiocatore.

La "Coppa Internazionale" replica la struttura della Coppa del mondo per nazioni, mentre il "Tour Mondiale" è una modalità incentrata sulla costruzione della squadra: i giocatori partecipano a tornei sparsi in tutto il mondo con l'obiettivo di vincere le partite per acquisire gli atleti avversari, potendo inoltre investire la valuta virtuale guadagnata per ingaggiare dei calciatori leggendari.

Ad affiancare queste opzioni di ampio respiro, ci sono due minigiochi dal taglio nettamente più arcade. Il primo è "Wall Ball", una sfida 3 contro 3 disputata su un campo delimitato da muri, in cui vince la prima squadra in grado di segnare cinque reti sfruttando i rimbalzi. Il secondo è "Obstacle Race", un percorso a punti che funge da prova di abilità, richiedendo ai giocatori di dribblare ostacoli ed eseguire passaggi precisi prima di arrivare a tirare in porta.

Infine, l'azienda ha confermato un'iniziativa promozionale per gli acquirenti del gioco su Switch 2, che riceveranno come bonus il giocatore Roberto Carlos da utilizzare all'interno dell'applicazione eFootball Mobile per dispositivi iOS e Android.