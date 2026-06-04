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Il monitor MSI MPG QD-OLED da 32" costa 700 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor MSI QD-OLED da 32" e 240 Hz, disponibile con un forte sconto rispetto al prezzo consigliato di 1.499 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/06/2026
monitor MSI MPG QD-OLED da 32'

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor che sappia soddisfare le tue esigenze, l'MSI MPG QD-OLED da 32", precisamente il modello 322URX, è su Amazon a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 1.499 €. Si tratta del minimo storico, ma per correttezza specifichiamo che il prezzo mediano è di 999 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini straordinarie

Si tratta di un monitor 4K UHD 3840x2160 QD-OLED che unisce colori a 10 bit Quantum Dot e pixel auto-emittenti OLED. Ciò si traduce in neri perfetti e immagini estremamente nitide, con il pannello che visualizza 1,07 miliardi di colori certificato VESA DisplayHDR True Black 400 e luminosità fino a 1000 nit. La frequenza di aggiornamento a 240Hz supporta un tempo di risposta di 0,03 ms per offrirti gameplay sempre fluidi in ogni circostanza. Molto importante OLED Care 2.0 per prevenire il burn-in. Nel complesso, si tratta di un prodotto molto apprezzato e questa offerta lo rende ancora più interessante.

MSI MPG QD-OLED da 32'
MSI MPG QD-OLED da 32"

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