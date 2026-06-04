Final Fantasy e Star Wars non attirano i giovani, che crescono con "robaccia IA su Roblox"

Non è la prima volta che se ne parla e molte figure chiave (e molte analisi commerciali) hanno confermato che è un problema: grandi IP come Final Fantasy e Star Wars stanno faticando ad attirare un nuovo tipo di pubblico. I più giovani, infatti, non sono interessati a serie di questo tipo e i fan storici stanno chiaramente diventando sempre più vecchi.

Lo si vede ad esempio dal fatto che il 77% dei giocatori americani di Final Fantasy 7 Rebirth ha più di 30 anni (il 62% ha più di 35 anni, tra l'altro) e dal fatto che Star Wars The Mandalorian and Grogu non sta ottenendo successo al botteghino quanto sperato (con un -70% nel secondo weekend) poiché il film non sta attirando pubblico "al di là di un gruppo di fan storici che stanno invecchiando", secondo il report di Variety.