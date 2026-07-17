Final Fantasy 14 Mobile chiuderà in Cina a settembre, cancellata anche la versione mondiale

Il titolo aveva debuttato nel mercato cinese il 19 giugno 2025 , con l'intenzione di rappresentare una trasposizione mobile dell'universo di Final Fantasy XIV e con la prospettiva di un successivo lancio globale. Tuttavia, il progetto si concluderà dopo poco più di un anno di attività .

LightSpeed Studios ha annunciato che Final Fantasy 14 Mobile per iOS e Android terminerà il servizio in Cina il 30 settembre 2026, mentre la versione internazionale precedentemente prevista in data da destinarsi non è più in sviluppo e non arriverà sul mercato.

Insuccesso palese

Nel messaggio rivolto ai giocatori, il team di sviluppo ha ricordato il contributo della community alla crescita del gioco e della sua versione mobile di Eorzea:

"Siete stati voi a dare realmente vita alla Eorzea mobile. Ogni suggerimento relativo al gameplay, all'esperienza di gioco e alle funzionalità ci ha aiutato a costruire questo mondo. I veterani hanno accompagnato i nuovi arrivati nei loro primi passi e i momenti condivisi combattendo fianco a fianco hanno dato forma alla comunità che avevamo immaginato."

La società ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito di cambiamenti nelle condizioni di mercato e di una revisione delle strategie aziendali: "A causa di modifiche nelle attività operative e dei cambiamenti del contesto di mercato, Tencent e Square Enix hanno deciso, attraverso un accordo amichevole, di interrompere il contratto di licenza relativo a Final Fantasy XIV Mobile (edizione cinese)."

Il team ha inoltre rivolto delle scuse sia agli utenti attivi sia a coloro che attendevano il lancio internazionale del progetto: "Ci dispiace di non essere riusciti a soddisfare pienamente le vostre aspettative e ringraziamo sinceramente tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo percorso. A chi stava aspettando la versione globale rivolgiamo le nostre più sincere scuse per non essere stati in grado di realizzare quanto promesso."

La chiusura del servizio seguirà un calendario già definito. Dal 17 luglio 2026 sono stati sospesi gli acquisti in-game e la registrazione di nuovi utenti, mentre il 30 settembre 2026 verranno spenti i server di gioco e il sito ufficiale, rendendo impossibile l'accesso ai contenuti. Forum e assistenza clienti resteranno attivi fino al 15 ottobre 2026, data dopo la quale verranno chiusi definitivamente.

Secondo quanto comunicato dagli operatori, i dati degli account e dei personaggi dei giocatori cinesi verranno eliminati dopo la cessazione del servizio, nel rispetto della normativa locale sulla protezione dei dati personali.