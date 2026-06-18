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Final Fantasy 14 fa dei regali ai giocatori giapponesi per aver pagato le tasse nella vita vera

Se siete bravi contribuenti e pagate le tasse, mamma Square Enix vi regalerà un cane gigante (e non solo) all'interno dell'MMO Final Fantasy 14... dovete però vivere in Giappone.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/06/2026
Megashiba in Final Fantasy 14
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
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Dal 2008 il Giappone gestisce una iniziativa chiamata "Furusato Nozei", che permette alle persone di ridirezionare una parte delle proprie tasse residenziali verso altre aree della nazione, anche nel caso nel quale non vi si viva. Lo scopo è di spingere le persone a dare parte delle proprie tasse ad aree rurali e meno popolate, in cambio di alcuni premi, come snack tipici della regione, oggetti tradizionali fatti a mano, notti gratuite presso degli hotel e non solo.

Oggigiorno quasi ogni municipalità della nazione offre qualche tipo di premio tramite questo schema e alcune zone hanno iniziato a offrire delle ricompense digitali. Ad esempio, Shibuya sta collaborando con Square Enix per offrire dei premi per il gioco online Final Fantasy 14.

I premi per i giocatori di Final Fantasy 14

I giocatori giapponesi che sfruttano questa iniziativa per ottenere dei premi hanno accesso a uno tra vari set di oggetti. Ci sono tre costumi da 7.000 yen (circa 38€), quattro emote di danza da 11.000 yen (circa 60€), un set di cinque oggetti per cambiare completamente l'aspetto del proprio personaggio per 17.000 yen (92€ circa) e anche una cavalcatura chiamata Megashiba, ovvero uno Shiba gigante da 9.000 yen (48€ circa).

Il Megashiba in tutta la propria magnificenza
Il Megashiba in tutta la propria magnificenza

Shibuya è nota per Hachiko, un cane che ha atteso fedelmente il proprio padrone presso la stazione di Shibuya, anche dopo la morte dell'uomo. C'è anche una statua dedicata al cane e un paio di film dedicati. Hachiko era un Akita, non uno Shiba Inu, ma supponiamo che Megashiba sia stato scelto come riferimento ad Hachiko.

Ecco perché i GDR a turni stanno rinascendo, secondo gli autori di Final Fantasy Resonance Ecco perché i GDR a turni stanno rinascendo, secondo gli autori di Final Fantasy Resonance

Se siete fuori dal Giappone, potete comprare questi oggetti, ma chi dona le proprie tasse a Shibuya può ottenere uno dei set gratuitamente. Segnaliamo infine che gli autori di Final Fantasy Resonance sanno che gli incontri casuali non piacciono sempre, ma...

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