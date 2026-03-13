La patch 7.5 di Final Fantasy 14 ha una data d'uscita ufficiale: scopriamo le novità

A intervenire è stato il producer e director Naoki Yoshida , che ha illustrato cosa possiamo aspettarci dalla serie di patch 7.5x e ha mostrato anche alcune nuove aggiunte, tra cui delle missioni dello scenario principale, l'ultimo capitolo della serie di raid dell'alleanza Echoes of Vana'diel, il prossimo aggiornamento di Occult Crescent, un nuovo dungeon, un nuovo raid a difficoltà Ultimate, una prima occhiata al nuovo mestiere limitato del Beastmaster e molto altro.

Square Enix ha annunciato la data d'uscita della patch 7.5 di Final Fantasy 14 , intitolata Trail to the Heavens : il 28 aprile 2026. Lo ha fatto nel corso della 91ª trasmissione "Letter from the Producer LIVE", in cui ha svelato anche altri dettagli.

La patch 7.5

Ma vediamo le novità della patch 7.5, che include moltissime aggiunte. Si parte dalle nuove missioni dello scenario principale per passare a un nuovo raid dell'alleanza: Echoes of Vana'diel, Part 3 - Windurst: The Third Walk, arrivando a un nuovo dungeon: The Clyteum e a un nuovo trial: Enuo - A difficoltà Normal ed Extreme.

La copertina dell'aggiornamento 7.5

Ci sono anche missioni Allied Society Capstone; un nuovo Unreal Trial: Shinryu's Domain (Unreal), in cui si affronta il potente Shinryu al livello 100; un nuovo raid Ultimate; le Inconceivably Further Hildibrand Adventures; il nuovo aggiornamento di Occult Crescent: una nuova zona con nuovi mostri, Critical Encounter, aumento del livello di conoscenza e diversi nuovi Phantom Job e il nuovo mestiere limitato: Beastmaster.

Ci sono anche aggiunte al Duty Support, ossia verrà aggiunto il supporto per The Dusk Vigil e Shisui of the Violet Tides; un aggiornamento dell'Ocean Fishing, sostanzialmente una nuova strada verso Thavnair; un nuovo pianeta per la Cosmic Exploration: Auxsia: ottimo per i crafter e i gatherer più intrepidi, oltre a vari aggiornamenti e modifiche.

Non mancano un aggiornamento dell'housing con l'aumento dei limiti per gli arredi interni ed esterni, nuovi design degli interni e altro ancora; un aggiornamento dell'armoire, con un aumento notevole del numero di oggetti che può contenere; un aggiornamento del sistema di tintura; vari aggiornamenti del PvP: l'inizio di PvP Series 11, con delle modifiche alle azioni PvP esistenti e l'aggiunta di una nuova arena Crystalline Conflict: Archeia Harmonia e aggiornamenti misti: nuove Custom Delivery, aggiornamenti delle Phantom Weapon, aggiornamenti del Gold Saucer e altro ancora.

Insomma, Final Fantasy XIV si arricchisce di tanti nuovi contenuti. Per chi se lo stesse chiedendo, non è stata annunciata la paventata versione Nintendo Switch 2.