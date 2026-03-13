Il trailer di lancio di 1348 Ex Voto convince, i voti della critica decisamente no

Sadleo ha pubblicato il trailer di lancio di 1348 Ex Voto, che con un montaggio discretamente emozionante ci introduce alla trama del gioco, alle sue due protagoniste e al lungo viaggio che dovremo intraprendere nell'ambito di una disperata missione di salvataggio, sullo sfondo del medioevo italiano.
Purtroppo i voti della critica confermano tutti i limiti di un progetto che sul piano della scrittura e degli scenari appare davvero convincente, ma quando si passa al gameplay e ad altri aspetti tecnici crolla come un castello di carte.
- GamesRadar+ - 6
- TechRadar Gaming - 6
- GameMAG - 6
- COGconnected - 5,8
- Multiplayer.it - 5,5
- Gamereactor - 5
- TheGamer - 5
- PlayStation Universe - 5
- DualShockers - 4
- GAMINGbible - 3
Constatare che la valutazione più generosa a livello internazionale è una sufficienza rende l'idea dei demeriti di un gioco che, come abbiamo scritto nella nostra recensione, possiede comunque alcuni pregi importanti: peccato.
Un viaggio complicato
Annunciato lo scorso agosto, 1348 Ex Voto racconta la storia di Aeta, una giovane nobildonna che diventa cavaliere e che un giorno parte per una missione disperata: salvare Bianca, la persona a lei più cara.
Come accennato in precedenza, il racconto confezionato dal team prevalentemente italiano Sadleo può contare su di una scrittura brillante, personaggi molto ben caratterizzati e una riproduzione fedele e suggestiva delle architetture medievali italiane.
Il problema è quando si passa al gameplay effettivo, vistoo che il sistema di combattimento si rivela pessimo e si notano ben presto i limiti di un progetto dal budget contenuto.