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Il trailer di lancio di 1348 Ex Voto convince, i voti della critica decisamente no

Sadleo ha pubblicato un emozionante trailer di lancio per 1348 Ex Voto, ma i voti assegnati al gioco dalla stampa internazionale sembrano la conferma di un disastro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/03/2026
Bianca in una sequenza di 1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
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Sadleo ha pubblicato il trailer di lancio di 1348 Ex Voto, che con un montaggio discretamente emozionante ci introduce alla trama del gioco, alle sue due protagoniste e al lungo viaggio che dovremo intraprendere nell'ambito di una disperata missione di salvataggio, sullo sfondo del medioevo italiano.

Purtroppo i voti della critica confermano tutti i limiti di un progetto che sul piano della scrittura e degli scenari appare davvero convincente, ma quando si passa al gameplay e ad altri aspetti tecnici crolla come un castello di carte.

  • GamesRadar+ - 6
  • TechRadar Gaming - 6
  • GameMAG - 6
  • COGconnected - 5,8
  • Multiplayer.it - 5,5
  • Gamereactor - 5
  • TheGamer - 5
  • PlayStation Universe - 5
  • DualShockers - 4
  • GAMINGbible - 3
1348 Ex Voto, la recensione dell'avventura medievaleggiante ambientata in Italia 1348 Ex Voto, la recensione dell’avventura medievaleggiante ambientata in Italia

Constatare che la valutazione più generosa a livello internazionale è una sufficienza rende l'idea dei demeriti di un gioco che, come abbiamo scritto nella nostra recensione, possiede comunque alcuni pregi importanti: peccato.

Un viaggio complicato

Annunciato lo scorso agosto, 1348 Ex Voto racconta la storia di Aeta, una giovane nobildonna che diventa cavaliere e che un giorno parte per una missione disperata: salvare Bianca, la persona a lei più cara.

Come accennato in precedenza, il racconto confezionato dal team prevalentemente italiano Sadleo può contare su di una scrittura brillante, personaggi molto ben caratterizzati e una riproduzione fedele e suggestiva delle architetture medievali italiane.

Il problema è quando si passa al gameplay effettivo, vistoo che il sistema di combattimento si rivela pessimo e si notano ben presto i limiti di un progetto dal budget contenuto.

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