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1348 Ex Voto Golden Edition per PS5 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo la Golden Edition di 1348 Ex Voto, la nuova avventura medievaleggiante ambientata in Italia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/03/2026
1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
1348 Ex Voto
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Se cerchi un nuovo gioco di azione e avventura in prima persona, 1348 Ex Voto Golden Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 49,99 €. Attualmente non è scontato, ma se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni (esce ufficialmente il 4 giugno 2026). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Villaggi medievali, castelli e una storia da scoprire

Prima di tutto, la Golden Edition include i seguenti contenuti:

  • Artbook digitale scaricabile
  • Custodia Golden
  • Lettera di Aeta
  • Patch Ex Voto

In questo gioco d'avventura e azione scoprirai un'Italia del XIV secolo tra conflitti politici e un profondo esodo rurale, mentre la peste dilaga tra campagne e città. Vestirai i panni di una nobile coraggiosa, Aeta, nel suo viaggio per salvare la sua migliore amica Bianca. Gli appassionati di storia medievale potranno trovare queto gioco interessante e apprezzare il comparto tecnico e la scrittura dei personaggi.

Il trailer di lancio di 1348 Ex Voto convince, i voti della critica decisamente no Il trailer di lancio di 1348 Ex Voto convince, i voti della critica decisamente no

Le tematiche affrontate sono interessanti e ben esposte, mentre gli scenari regalano un soddisfacente colpo d'occhio. Purtroppo, però, il sistema di combattimento non è apprezzabile e le animazioni dei personaggi sono poco convincenti. Se sei scettico, ti suggeriamo di attendere eventuali sconti. Per saperne di più ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

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