Se cerchi nuove avventure horror, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly per Nintendo Switch 2 è disponibile su Amazon a 49,99 €. Attualmente non è ancora scontato, ma se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura immersiva

Dopo 14 anni, torna uno dei survival più puri e ostici di sempre. Si tratta del remake completo del secondo capitolo della serie Fatal Frame, ed è un gioco d'avventura in stile horror giapponese, incentrato sulla storia di due gemelle perdutesi in un villaggio infestato. Trattandosi di un remake, sono stati apportati diversi cambiamenti e miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più immersiva, dalla veste grafica agli effetti sonori.

Potrai vivere un gameplay ancora più ricco e coinvolgente, ma potrai anche sperimentare delle novità inedite come il nuovo meccanismo "Tenere Mayu per mano", per vivere ancora più a fondo il legame tra le due sorelle. Tuttavia, i movimenti di Mio potrebbero essere legnosi e il bilanciamento della difficoltà non è particolarmente convincente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.