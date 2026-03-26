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Fatal Frame 2: Crimson Butterfly per Nintendo Switch 2 è disponibile su Amazon
Tra le proposte di Amazon troviamo Fatal Frame 2: Crimson Butterfly per Nintendo Switch 2. Si tratta del remake completo del secondo capitolo ed è un gioco d'avventura in stile horror giapponese.
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