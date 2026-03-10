Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake ottiene voti positivi, ma non eccellenti, dalla stampa internazionale

Questa mattina è scaduto l'embargo sulle recensioni di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, permettendoci finalmente di scoprire come la critica internazionale ha accolto il rifacimento del celebre survival horror di Koei Tecmo.
Il verdetto? Nel complesso, la maggior parte delle testate ha espresso giudizi favorevoli, pur senza raggiungere vette particolarmente elevate. Al momento, registra una media di 75 su Metacritic per la versione PS5 (quella con il maggior numero di recensioni) e 78 su OpenCritic, segno di un'operazione generalmente apprezzata, ma che non convince del tutto.
I voti della stampa internazionale
Prima di passare in rassegna i voti della stampa estera, come da prassi vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly se ancora non lo avete fatto.
- PlayStation LifeStyle - 90
- Loot Level Chill - 90
- Carole Quintaine - 85
- PlayStation Universe - 85
- GamersRD - 83
- The A.V. Club - 83
- Dexerto - 80
- IGN - 80
- MonsterVine - 80
- Noisy Pixel - 80
- Press Start Australia - 80
- Voxel - 80
- CGMagazine - 75
- COGconnected - 75
- Push Square - 70
- DualShockers - 70
- Gamer Social Club - 65
- Game Informer - 60
- Checkpoint Gaming - 60
- Finger Guns - 60
- Insider Gaming - 60
- Stevivor - 50
Nella nostra recensione, a cura di Fabio di Felice, affermiamo:
"Fatal Frame II: Crimson Butterfly non ha paura di ciò che è sempre stato. Nonostante la nuova e piacevole veste grafica, il suo cuore pesca a piene mani dai survival horror vecchia scuola, dove anche la scomodità dei comandi e la sensazione di non avere tutto sotto controllo giocavano un ruolo fondamentale nel mettere a disagio il videogiocatore. Questo remake diretto dallo storico creatore della saga ha proprio l'obiettivo di metterti in difficoltà, e lo fa calandoti nei panni - tutt'altro che reattivi - di una ragazzina che affronta l'inferno armata di una torcia e di una macchina fotografica. Tutto concorre ad alimentare questo fastidio: dal mancato bilanciamento della difficoltà fino alle rugginose meccaniche di combattimento, problemi che nel tempo finiscono per pesare sull'esperienza. Anche in questo è puro e, in quanto tale, va rispettato. Sappiate solo che potrebbe non essere un videogioco adatto a tutti. Si rivolge a una nicchia molto specifica che lo amerà, così come ha fatto con ogni sua reincarnazione."
Press Start Australia, che ha assegnato un 8, scrive: "Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è una reinterpretazione potente di un classico dell'horror, che amplia in modo intelligente sia il combattimento sia l'esplorazione rispetto all'originale. Nonostante questi miglioramenti sostanziali e riusciti, il framerate bloccato a 30 fps, peraltro soggetto a qualche stuttering su console, è una scelta sorprendente (in senso negativo) per un remake altrimenti eccellente. Detto ciò, questo è Fatal Frame al suo meglio ed è un'esperienza che qualsiasi appassionato dell'horror dovrebbe assolutamente prendere in considerazione."
Game Informer, che ha espresso uno dei giudizi più severi e ha assegnato un 6, scrive: "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake è spaventoso grazie ai suoi continui jump scare, all'atmosfera opprimente, ai nemici impegnativi e a un buio che, in certi momenti, risulta persino eccessivo. Ma più della paura, l'emozione con cui mi sono ritrovato a fare i conti più spesso è stata la frustrazione."
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 dal 12 marzo.