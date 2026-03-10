Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake ottiene voti positivi, ma non eccellenti, dalla stampa internazionale

I voti della stampa internazionale

Prima di passare in rassegna i voti della stampa estera, come da prassi vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly se ancora non lo avete fatto.

PlayStation LifeStyle - 90

Loot Level Chill - 90

Carole Quintaine - 85

PlayStation Universe - 85

GamersRD - 83

The A.V. Club - 83

Dexerto - 80

IGN - 80

MonsterVine - 80

Noisy Pixel - 80

Press Start Australia - 80

Voxel - 80

CGMagazine - 75

COGconnected - 75

Push Square - 70

DualShockers - 70

Gamer Social Club - 65

Game Informer - 60

Checkpoint Gaming - 60

Finger Guns - 60

Insider Gaming - 60

Stevivor - 50

Nella nostra recensione, a cura di Fabio di Felice, affermiamo:

"Fatal Frame II: Crimson Butterfly non ha paura di ciò che è sempre stato. Nonostante la nuova e piacevole veste grafica, il suo cuore pesca a piene mani dai survival horror vecchia scuola, dove anche la scomodità dei comandi e la sensazione di non avere tutto sotto controllo giocavano un ruolo fondamentale nel mettere a disagio il videogiocatore. Questo remake diretto dallo storico creatore della saga ha proprio l'obiettivo di metterti in difficoltà, e lo fa calandoti nei panni - tutt'altro che reattivi - di una ragazzina che affronta l'inferno armata di una torcia e di una macchina fotografica. Tutto concorre ad alimentare questo fastidio: dal mancato bilanciamento della difficoltà fino alle rugginose meccaniche di combattimento, problemi che nel tempo finiscono per pesare sull'esperienza. Anche in questo è puro e, in quanto tale, va rispettato. Sappiate solo che potrebbe non essere un videogioco adatto a tutti. Si rivolge a una nicchia molto specifica che lo amerà, così come ha fatto con ogni sua reincarnazione."

Press Start Australia, che ha assegnato un 8, scrive: "Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è una reinterpretazione potente di un classico dell'horror, che amplia in modo intelligente sia il combattimento sia l'esplorazione rispetto all'originale. Nonostante questi miglioramenti sostanziali e riusciti, il framerate bloccato a 30 fps, peraltro soggetto a qualche stuttering su console, è una scelta sorprendente (in senso negativo) per un remake altrimenti eccellente. Detto ciò, questo è Fatal Frame al suo meglio ed è un'esperienza che qualsiasi appassionato dell'horror dovrebbe assolutamente prendere in considerazione."

Game Informer, che ha espresso uno dei giudizi più severi e ha assegnato un 6, scrive: "Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake è spaventoso grazie ai suoi continui jump scare, all'atmosfera opprimente, ai nemici impegnativi e a un buio che, in certi momenti, risulta persino eccessivo. Ma più della paura, l'emozione con cui mi sono ritrovato a fare i conti più spesso è stata la frustrazione."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 dal 12 marzo.