Il trailer di lancio di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake fa molta paura

Team Ninja e Koei Tecmo hanno pubblicato il trailer di lancio di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, che naturalmente fa paura: un montaggio coinvolgente, che in un minuto e mezzo ci introduce alle inquietanti atmosfere di questo interessante rifacimento.

Dispsonibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake racconta la storia di Mio e Mayu, due sorelle gemelle che si perdono in un bosco e finiscono nel misterioso villaggio di Minakami.

La notte sembra infinita e il villaggio appare abbandonato, popolato solo da fantasmi e memorie di tragedie passate. Le gemelle iniziano dunque a esplorare le strade deserte, cercando di capire come siano arrivate lì e cosa stia causando i visionari flash di Mayu, che rivelano frammenti del passato di quel luogo.

Sviluppato con grande attenzione ai dettagli, il gioco sfrutta la tradizione del cinema horror giapponese, dalle leggende urbane alla fotografia spiritica e agli onryo, spiriti vendicativi, per consegnarci un'esperienza angosciante e spaventosa.