Fatal Frame 2 e Silent Hill f danno vita a una nuova collaborazione

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake e Silent Hill f hanno dato vita a una collaborazione che vede l'arrivo dell'uniforme di Hinako e della maschera da volpe nel rifacimento del classico survival horror prodotto da Koei Tecmo.

Il DLC in questione è disponibile gratuitamente su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e include nello specifico la Navy Sailor School Uniform e la Fox Mask: l'uniforme può essere indossata da Mio, mentre la maschera può essere applicata sia a Mio che a Mayu.

"Questo DLC cattura la presenza spettrale ma fragile di Hinako e permette di scoprire il mondo di Silent Hill f all'interno di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake", si legge nella descrizione del trailer ufficiale della collaborazione, che potete vedere qui sotto.

Per quanto si tratti di contenuti essenziali, il crossover messo in piedi da Koei Tecmo e Konami non mancherà di entusiasmare i tanti appassionati di survival horror giapponesi, che qui in qualche modo uniscono le forze.