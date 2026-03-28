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Fatal Frame 2 e Silent Hill f danno vita a una nuova collaborazione

Koei Tecmo ha annunciato una nuova collaborazione fra Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake e Silent Hill f, nella forma di un DLC con l'uniforme di Hinako e non solo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/03/2026
La protagonista di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake con l'uniforme di Hinako
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
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Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake e Silent Hill f hanno dato vita a una collaborazione che vede l'arrivo dell'uniforme di Hinako e della maschera da volpe nel rifacimento del classico survival horror prodotto da Koei Tecmo.

Il DLC in questione è disponibile gratuitamente su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e include nello specifico la Navy Sailor School Uniform e la Fox Mask: l'uniforme può essere indossata da Mio, mentre la maschera può essere applicata sia a Mio che a Mayu.

"Questo DLC cattura la presenza spettrale ma fragile di Hinako e permette di scoprire il mondo di Silent Hill f all'interno di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake", si legge nella descrizione del trailer ufficiale della collaborazione, che potete vedere qui sotto.

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Per quanto si tratti di contenuti essenziali, il crossover messo in piedi da Koei Tecmo e Konami non mancherà di entusiasmare i tanti appassionati di survival horror giapponesi, che qui in qualche modo uniscono le forze.

Un buon auspicio per i possessori di Nintendo Switch 2?

L'annuncio della collaborazione è interessante anche per un altro motivo, e cioè che Silent Hill f, da poco eletto gioco dell'anno ai Famitsu Dengeki Game Awards 2025, non è ancora disponibile su Nintendo Switch 2.

Esiste dunque la possibilità che il lancio di questo DLC sia di buon auspicio perché anche i possessori della console ibrida giapponese possano presto godere dell'esperienza di Silent Hill f e magari di Silent Hill 2, di cui peraltro si è già parlato diverso tempo fa.

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