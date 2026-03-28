Borderlands 4 bombardato di recensioni negative su Steam per il primo DLC: costa 30 euro e dura 3-4 ore

Nel momento in cui scriviamo il DLC ha ricevuto solo il 33% di valutazioni positive su circa 220 recensioni. La maggior parte delle recensioni negative sembra concordare sulla brevità del contenuto, mentre sul fronte qualitativo i pareri sono più variegati: c'è chi boccia il pacchetto in toto e chi salva almeno il nuovo personaggio giocabile o alcuni elementi narrativi.

Pochi giorni fa 2K ha pubblicato il primo DLC a pagamento di Borderlands 4 , ovvero il Pacchetto Storia 1: Mad Ellie e La Cripta dei Dannati . Nonostante le premesse e l'atteso debutto di C4SH, un nuovo Cacciacripte, il contenuto sta ricevendo una valanga di recensioni su Steam .

Alcuni pareri poco entusiastici

"Non fraintendetemi, questo DLC è una bomba, lo adoro. Ma 30 dollari per un DLC che puoi finire in un pomeriggio??? È un piccolo pacchetto narrativo, non un'espansione, e dovrebbe essere prezzato di conseguenza", afferma una delle tante recensioni negative di Steam.

"È letteralmente solo una versione peggiore di Guns, Love, and Tentacles di Borderlands 3. Mappa piccola, storia breve e dimenticabile, e un nuovo Cercatore della Cripta che finora sembra davvero pessimo. Tutto questo al modico prezzo di 30 dollari. Qualunque magia avesse Gearbox ai tempi di Borderlands 2 è chiaramente svanita."

"Vorrei dire 'nella media', ma come sapete non c'è un'opzione intermedia", afferma una recensione leggermente più ottimista. "C4SH è ottimo; 10 livelli in più sono ottimi; la storia del DLC è... ok. Sembra un po' una mezza fregatura, però 30 dollari mi sembrano davvero troppi per quello che offre. Penso che 20 sarebbe stato un prezzo più accettabile. Quindi, se riuscite a prenderlo a quella cifra o meno, allora sì, fatelo pure."





Disponibile dal 26 marzo, il Pacchetto Storia 1: Mad Ellie e La Cripta dei Dannati introduce una nuova avventura ambientata nel gelido Whispering Glacier, dove una minaccia cosmica incombe su Kairos. I giocatori affiancano Ellie, brillante meccanica e figlia di Moxxi, in una missione per distruggere un monolito alieno e penetrare nella Cripta dei Dannati, guidati dall'eccentrico Mancubus Bloodtooth. Come già detto l'espansione introduce il Cacciacripta C4SH, nonché un sistema di World Boss, nuove sfide, armi leggendarie, oggetti per la personalizzazione e altro ancora. Un pacchetto sulla carta ricco, ma che evidentemente non vale comunque l'elevato prezzo d'acquisto.