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Le prestazioni di Borderlands 4 su PC sono migliorate del 20% rispetto al lancio, secondo Gearbox

Borderlands 4 migliora del 20% su PC: Gearbox ottimizza framerate, stabilità, effetti e illuminazione, dimezzando i crash e rendendo il gioco più fluido e reattivo rispetto al lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/03/2026
Uno dei quattro personaggi giocabili di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
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Gearbox Entertainment ha pubblicato su Steam un nuovo post dedicato ai progressi fatti nell'ottimizzazione di Borderlands 4 su PC, affermando che le prestazioni sono migliorate di circa il 20% rispetto al lancio.

Come ricorderete, il gioco era stato criticato per le performance deludenti riscontrate da molti utenti, indipendentemente dalla configurazione hardware. Da allora il team ha lavorato a una serie di aggiornamenti mirati, che a quanto pare hanno portato risultati concreti.

Miglioramenti al framerate, alla stabilità e non solo

Per dimostrare i progressi, Gearbox ha condiviso alcuni grafici comparativi. Su una configurazione con RTX 4080, risoluzione 1440p nativa e impostazioni Molto Alte, si passa dai circa 55 fps medi del lancio ai 78 fps medi della versione 1.5 di marzo.

Borderlands 4

Oltre al framerate, il team afferma di aver migliorato la stabilità e la fluidità, riducendo gli stutter e avvicinando i valori di 1% e 0.1% lows agli fps medi. È stato inoltre ottimizzato l'HLOD, così da rendere meno pesanti le aree lontane senza compromessi visivi. Anche i crash sono stati quasi dimezzati rispetto al lancio.

Sono stati alleggeriti gli effetti grafici più pesanti, come particelle, thruster ed eventi aerei, e ottimizzati diversi sistemi CPU‑intensivi, tra cui danni Cryo, fisica delle collisioni e simulazione dei tessuti.

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L'illuminazione ha beneficiato delle Virtual Shadow Maps, che riducono il carico sulla GPU durante il ciclo giorno/notte. Infine, il backend dell'interfaccia è stato reso più efficiente, con menu e HUD più leggeri pur senza cambiamenti percepibili dal giocatore.

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