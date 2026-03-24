Le prestazioni di Borderlands 4 su PC sono migliorate del 20% rispetto al lancio, secondo Gearbox

Come ricorderete, il gioco era stato criticato per le performance deludenti riscontrate da molti utenti, indipendentemente dalla configurazione hardware. Da allora il team ha lavorato a una serie di aggiornamenti mirati, che a quanto pare hanno portato risultati concreti.

Gearbox Entertainment ha pubblicato su Steam un nuovo post dedicato ai progressi fatti nell'ottimizzazione di Borderlands 4 su PC, affermando che le prestazioni sono migliorate di circa il 20% rispetto al lancio.

Miglioramenti al framerate, alla stabilità e non solo

Per dimostrare i progressi, Gearbox ha condiviso alcuni grafici comparativi. Su una configurazione con RTX 4080, risoluzione 1440p nativa e impostazioni Molto Alte, si passa dai circa 55 fps medi del lancio ai 78 fps medi della versione 1.5 di marzo.

Oltre al framerate, il team afferma di aver migliorato la stabilità e la fluidità, riducendo gli stutter e avvicinando i valori di 1% e 0.1% lows agli fps medi. È stato inoltre ottimizzato l'HLOD, così da rendere meno pesanti le aree lontane senza compromessi visivi. Anche i crash sono stati quasi dimezzati rispetto al lancio.

Sono stati alleggeriti gli effetti grafici più pesanti, come particelle, thruster ed eventi aerei, e ottimizzati diversi sistemi CPU‑intensivi, tra cui danni Cryo, fisica delle collisioni e simulazione dei tessuti.

L'illuminazione ha beneficiato delle Virtual Shadow Maps, che riducono il carico sulla GPU durante il ciclo giorno/notte. Infine, il backend dell'interfaccia è stato reso più efficiente, con menu e HUD più leggeri pur senza cambiamenti percepibili dal giocatore.