Anche ASUS è pronta ad aumentare i prezzi dei propri PC: la crisi delle RAM colpisce ancora

Il mercato dei computer personali si prepara a una nuova fase di rincari significativi, con ASUS in prima linea. L'azienda ha infatti annunciato l'intenzione di aumentare i prezzi dei propri PC fino al 30%, una delle variazioni più marcate degli ultimi anni. La causa principale è la crescente carenza di memorie DRAM, componente fondamentale per qualsiasi sistema informatico.
Negli ultimi mesi, i produttori sono riusciti a contenere gli aumenti grazie alle scorte accumulate nei trimestri precedenti. Tuttavia, queste riserve si stanno rapidamente esaurendo, rendendo sempre più difficile sostenere i costi senza intervenire sui prezzi finali. Non solo ASUS, ma anche aziende come Acer e Dell si trovano ad affrontare la stessa situazione.
Non solo RAM: la crisi colpisce anche SSD, CPU e GPU. ASUS (come altre aziende) ne risente
La crisi non riguarda solo le RAM. Anche altri componenti essenziali stanno diventando più costosi o difficili da reperire, tra cui SSD, CPU e GPU. Questo scenario crea una pressione costante sulla catena di approvvigionamento, costringendo i produttori a rivedere le proprie strategie per mantenere margini sostenibili e garantire la continuità delle forniture.
Le difficoltà del settore stanno già producendo effetti concreti. Secondo alcune previsioni, le spedizioni globali di PC potrebbero diminuire ancor più drasticamente nel corso dell'anno. Inoltre, il segmento dei computer economici rischia di ridursi in maniera netta o addirittura scomparire.
ASUS e altre aziende cercano nuove fonti di guadagno
Parallelamente, molte aziende stanno cercando nuove fonti di ricavo e stabilità, diversificando le proprie attività. ASUS, Acer e altri produttori stanno investendo nel settore dei server e nella produzione per l'intelligenza artificiale, cercando di sfruttare la crescente domanda legata a questo mercato in espansione.
Di fronte a questi cambiamenti, i produttori stanno inviando un chiaro segnale ai consumatori: acquistare ora potrebbe essere la scelta più conveniente. Con l'aumento dei costi delle materie prime e delle componenti, è probabile che i prezzi continuino a salire nel breve termine.