Anche ASUS è pronta ad aumentare i prezzi dei propri PC: la crisi delle RAM colpisce ancora

Negli ultimi mesi, i produttori sono riusciti a contenere gli aumenti grazie alle scorte accumulate nei trimestri precedenti. Tuttavia, queste riserve si stanno rapidamente esaurendo, rendendo sempre più difficile sostenere i costi senza intervenire sui prezzi finali. Non solo ASUS, ma anche aziende come Acer e Dell si trovano ad affrontare la stessa situazione.

Il mercato dei computer personali si prepara a una nuova fase di rincari significativi, con ASUS in prima linea . L'azienda ha infatti annunciato l'intenzione di aumentare i prezzi dei propri PC fino al 30% , una delle variazioni più marcate degli ultimi anni. La causa principale è la crescente carenza di memorie DRAM, componente fondamentale per qualsiasi sistema informatico.

La crisi non riguarda solo le RAM . Anche altri componenti essenziali stanno diventando più costosi o difficili da reperire, tra cui SSD, CPU e GPU . Questo scenario crea una pressione costante sulla catena di approvvigionamento, costringendo i produttori a rivedere le proprie strategie per mantenere margini sostenibili e garantire la continuità delle forniture.

ASUS e altre aziende cercano nuove fonti di guadagno

Parallelamente, molte aziende stanno cercando nuove fonti di ricavo e stabilità, diversificando le proprie attività. ASUS, Acer e altri produttori stanno investendo nel settore dei server e nella produzione per l'intelligenza artificiale, cercando di sfruttare la crescente domanda legata a questo mercato in espansione.

Di fronte a questi cambiamenti, i produttori stanno inviando un chiaro segnale ai consumatori: acquistare ora potrebbe essere la scelta più conveniente. Con l'aumento dei costi delle materie prime e delle componenti, è probabile che i prezzi continuino a salire nel breve termine.