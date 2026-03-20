La crisi colpisce anche Intel: in arrivo un aumento dei prezzi delle CPU per i produttori di PC

Secondo ETNews, Intel ha comunicato un aumento iniziale di circa il 10% che interesserà la maggior parte dei suoi prodotti, un segnale chiaro che la compagnia sta cercando di bilanciare la crescente domanda enterprise con le esigenze del mercato desktop tradizionale.

Intel sta preparando un aumento dei prezzi su larga scala della propria gamma di CPU, avvertendo i produttori di PC che i costi dei processori saliranno nei prossimi mesi. La notizia arriva in un periodo particolarmente complicato per il mercato consumer, già colpito da carenze di memoria e GPU .

Anche le CPU Intel subiscono un aumento dei prezzi a causa dei carichi di lavoro dell'IA

La spinta principale dietro questi rincari è la crescente importanza dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, in particolare l'inference, che richiede CPU performanti. Questo ha portato a una pressione senza precedenti sulle linee di produzione di Intel, costringendo l'azienda a privilegiare le richieste dei data center e dei hyperscaler rispetto al mercato consumer.

Prodotti come i server Xeon di quarta generazione hanno visto un aumento della domanda, sottraendo capacità produttiva ai chip destinati ai PC. La situazione si complica ulteriormente per i produttori di PC, che già affrontano costi di componenti in aumento.

L'aumento dei prezzi dei CPU, combinato con la scarsità di RAM e GPU, potrebbe comprimere significativamente i margini operativi dei rivenditori e rendere difficile offrire build economiche ai gamer.