SK Hynix avverte che la carenza di chip di memoria continuerà fino al 2030: pare che la peggior fase della crisi ancora non sia arrivata

Il presidente di SK Group, Chey Tae-won, ha dichiarato recentemente che la carenza di chip di memoria e semiconduttori continuerà almeno fino al 2030, mettendo in evidenza le difficoltà del settore a fronte della crescente domanda globale. SK Hynix, controllata dal gruppo sudcoreano e terzo produttore mondiale di semiconduttori, sta vivendo un'impennata dei ricavi, ma non riesce a soddisfare completamente le richieste dei clienti enterprise, generando un backlog del 20% sugli ordini di wafer necessari per la produzione dei nuovi chip di memoria. Durante l'evento GTC di Nvidia a San Jose, California, Tae-won ha spiegato che, nonostante l'espansione degli impianti produttivi e nuovi piani in fase di sviluppo, l'industria dei semiconduttori non tornerà a un equilibrio tra domanda e offerta per almeno quattro o cinque anni.

La crisi della memoria e il boom di IA e data center Il boom dell'IA e dei data center di Big Tech ha creato una pressione senza precedenti sulla catena di approvvigionamento, con i produttori incapaci di tenere il passo. La situazione è ulteriormente complicata dalle tensioni geopolitiche globali, come le recenti azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e l'attacco a un impianto di elio in Qatar, che hanno amplificato le incertezze e i ritardi nella catena di distribuzione. Crisi delle RAM: MSI aumenta i prezzi fino al 30% sull'intera gamma gaming SK Hynix detiene oggi oltre il 50% del mercato globale di chip HBM ad alte prestazioni e il 32% del mercato DRAM complessivo, affermandosi come uno dei principali fornitori per l'industria IA e tecnologica in generale.