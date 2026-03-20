PlayStation Plus svela i primi due giochi che verranno rimossi ad aprile dal catalogo Extra

Non c'è ancora una data precisa per la loro rimozione, ma è probabile che questa avvenga verso la metà di aprile, poco prima l'arrivo dell'ondata di novità prevista per il mese prossimo.

Al momento si tratta dunque di due soli giochi, ma altri verranno aggiunti nei prossimi giorni, all'avvicinarsi del periodo in cui avverrà il ricambio di titoli disponibili nel catalogo, vediamo quali sono i giochi in questione:

In attesa di avere una visione più ampia e completa, spuntano intanto i primi due giochi che verranno rimossi dal catalogo PlayStation Plus Extra nel mese di aprile , considerando che sono stati inseriti in queste ore all'interno della sezione "ultima possibilità di giocare" per gli abbonati.

Ricambio in arrivo tra un mese

Considerando che l'ondata di nuovi giochi in arrivo ad aprile nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium è prevista arrivare il 21 aprile, è probabile che i due giochi in questione vengano rimossi dal servizio nei giorni immediatamente precedenti a tale data.

Due giochi sono ancora pochi, ma possiamo aspettarci ulteriori aggiunte alla sezione "ultima possibilità" nei prossimi giorni, secondo il modus operandi di Sony che solitamente effettua delle rotazioni molto nette del catalogo.

EA Sports PGA Tour è la simulazione ufficiale di golf da parte di Electronic Arts, che propone le licenze ufficiali PGA sull'impianto della serie di titoli dedicati a tale sport ormai storica da parte della compagnia.

Lost Records: Bloom & Rage è invece la nuova avventura narrativa creata da Don't Nod, gli autori di Life is Strange, a cui il nuovo titolo è piuttosto legato in termini di struttura e atmosfere.

Anche in questo caso ci caliamo in una storia di formazione che vede la giovane Swann prendere parte a un viaggio di scoperta e auto-scoperta, tra varie avventure. Quest'ultimo è probabilmente un gioco che è possibile concludere prima della sua rimozione dal servizio, dunque se siete interessati potrebbe essere consigliabile dedicarsi a questo.