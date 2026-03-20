Subnautica 2: la data di uscita trapelata sarebbe un altro modo per danneggiare il gioco, per il CEO

Non si tratta di una data precisa ma di un periodo, ovvero maggio 2026 , ed era emerso da un'email interna che, in qualche modo, era arrivata a IGN che l'aveva a sua volta pubblicata comunicando dunque il periodo di uscita del gioco.

Nella giornata di ieri, a qualche ora di distanza dalla pubblicazione della notizia che riportava la risoluzione del giudice con la reintegrazione forzata di Gill nel suo ruolo di guida del progetto Subnautica 2, insieme agli altri fondatori del team che erano stati ingiustamente licenziati , era emersa in qualche modo anche la possibile data di uscita del gioco in accesso anticipato .

Il nuovo-vecchio CEO di Unknown Worlds, Ted Gill , che era stato licenziato ma poi reintegrato sul volere di un giudice, ha riferito che anche la data di uscita dell'accesso anticipato di Subnautica 2 , trapelata nelle ore scorse, sarebbe stata comunicata in maniera volontaria dalla gestione precedente ad opera di Krafton, e anche questa risulterebbe in un danno per il gioco .

Un leak volontario e dannoso

Ebbene, secondo Gill questo leak sarebbe stato in verità guidato in qualche modo dal CEO precedente Steve Papoutsis, che era stato inserito alla guida del progetto da Krafton ma ha dovuto poi lasciare nuovamente il posto a Gill.

Secondo il CEO originale e fondatore del team, Papoutsis ha fatto trapelare l'informazione in un momento in cui non aveva più alcun potere di gestire la comunicazione pubblica su Subnautica 2, con la sua mossa che sarebbe risultata in un ulteriore danno potenziale per il progetto.

"Krafton ha annunciato il lancio in modo egoistico, senza alcuna considerazione per le ripercussioni sul gioco, sul team o sulla community, per non parlare del parere di questa Corte", si legge nella lettera dei fondatori di Unknown Worlds registrata sempre negli atti del processo, con la causa che evidentemente non accenna a calare d'intensità.

"L'annuncio dell'uscita di un gioco è un evento di grande importanza, solitamente accompagnato da una significativa attività di marketing, grande clamore e coordinamento con la community. E, cosa più importante, l'annuncio è attentamente studiato per massimizzare l'entusiasmo per il gioco. L'intero processo avrebbe dovuto essere guidato dal signor Gill", si legge nella lettera.

"Tuttavia, in spregio al parere della Corte, Krafton ha ora sottratto tutto ciò, danneggiando ulteriormente il gioco e seminando ulteriore confusione tra la community di Subnautica".

Insomma, a quanto pare sembra che le ostilità non siano ancora concluse tra Gill, i fondatori di Unknown Worlds e Krafton, in attesa di capire a questo punto quando effettivamente potremo vedere Subnautica 2 in azione.