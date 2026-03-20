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Xiaomi A32 è una TV che puoi usare anche come monitor: su AliExpress l'acquisti a meno di 100€ con un coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sulla TV Xiaomi A32 che cala di prezzo con l'applicazione di un coupon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/03/2026
TV Xiaomi

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla TV Xiaomi da 32" che viene messa in offerta grazie all'applicazione del codice sconto MULTI13 (o, in alternativa ASIT13) che fa calare il prezzo del prodotto fino a 98,95€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare la TV direttamente tramite questo link.

La TV Xiaomi A32 è una soluzione compatta e versatile per chi cerca un intrattenimento di qualità in spazi ridotti. Non molto adatta ad un salotto ma più ad una camera da letto, una cucina e, perché no, su di una scrivania. Nonostante le dimensioni contenute, questo televisore offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al display LED con colori vivaci.

Ulteriori dettagli sulla TV

La TV è basata sul sistema Google TV, con Assistente Google integrato, accesso a Google Play, supporto a Chromecast e Miracast, oltre a piattaforme come Netflix, Prime Video e YouTube già preinstallate. Questo consente di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti e di controllare la TV tramite comandi vocali o smartphone.

Tv Xiaomi N2Ahenp

Inoltre, grazie all'app Mi Home, la Xiaomi TV A32 può diventare un vero e proprio hub. Il comparto audio è altrettanto curato, con Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual, che assicurano un suono dinamico e chiaro, in grado di valorizzare film, musica e giochi. La finitura in metallo di alta qualità conferisce al televisore un aspetto elegante e moderno.

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