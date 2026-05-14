Il monitor curvo MSI MAG UHD da 32" è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo monitor curvo, l'MSI MAG UHD 321CUPDF da 32" è su Amazon a 336,24 € rispetto al prezzo mediano di 409,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 390,51 €. Si tratta del minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del monitor
Si tratta di un monitor curvo (1500R) 3840 x 2160 UHD da 32" con design senza bordi, riducendo le linee del bordo tra gli schermi. Troviamo inoltre un pannello Rapid VA a doppia modalità, ovvero UHD@160Hz / FHD@320Hz e tempo di risposta di 0,5ms. Questo prodotto supporta fino a 1,07 miliardi di colori con il 136% di sRGB per immagini e dettagli più immersivi, mentre la tecnologia Less Blue Light riduce l'affaticamento oculare.
Inoltre, questo pannello offre un contrasto nativo 3000:1 e supporta il contrasto dinamico (100M:1). Le opzioni di connettività includono porte DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 CEC e USB Type-C con Power Delivery (15W).
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