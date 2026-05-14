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Preordina controller e cuffie a tema Forza Horizon 6 in edizione limitata

Tra le proposte di Amazon troviamo il controller wireless Xbox e le cuffie a tema Forza Horizon 6, disponibili in preordine e in arrivo tra pochi giorni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/05/2026
Cuffie Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Se sei un fan di Forza Horizon o vuoi semplicemente accaparrarti i nuovi prodotti dal design esclusivo, su Amazon sono disponibili controller Xbox e cuffie wireless in edizione limitata. Il controller costa 89,99 € e puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Le cuffie wireless costano invece 134,99 € e puoi acquistarle tramite questo link o cliccando sul box sottostante. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni dall'uscita ufficiale, prevista per il 25 maggio 2026. Inoltre, potrai restituirli entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Forza Horizon 6 e prodotti esclusivi

Partiamo dal controller, dalla colorazione verde e rosa vibrante con dettagli che richiamano il gioco e trasparenze nella parte superiore. Il controller si ispira alle tortuose strade Touge del Giappone, mentre i grilletti presentano effetti luminosi dinamici. Le caratteristiche principali non cambiano, quindi troverai gli stessi pulsanti e le stesse specifiche del classico controller Xbox.

Controller Forza Horizon 6
Controller Forza Horizon 6

Le cuffie presentano colorazioni molto simili, con il logo di Forza su una base metallizzata rosa shocking e la scritta Horizon sull'archetto regolabile. Anche in questo caso potrai immergerti nella guida con le tecnologie di audio spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Potrai connetterle direttamente alla console Xbox con Xbox Wireless, senza adattatori, o associarle al PC o al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

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