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Forza Horizon 6 vicino al punteggio perfetto nelle nuove recensioni di Famitsu, bene eFootball Kick Off!

Settimana di voti per Famitsu, che premia Forza Horizon 6 con un quasi perfetto 37/40. Bene anche eFootball Kick Off! e Kazuma Kaneko's Tsukuyomi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/05/2026
Uno dei bolidi di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu, che nell'ultimo numero ha pubblicato le recensioni di sette titoli. Tra i più apprezzati spiccano Forza Horizon 6 ed eFootball Kick Off!.

Il nuovo gioco di corse open world di Playground Games ambientato nel Sol Levante non è lontano dal massimo del punteggio: i quattro recensori della testata gli hanno assegnato un 10 e tre 9, per un totale di 37 su 40.

Ottimo voti anche alla versione Switch 2 di eFootball

Segue in ordine di valutazione, eFootball Kick Off!. La versione Nintendo Switch 2 del calcistico Konami in uscita il 4 giugno ha ottenuto due 9 e due 8, raggiungendo 34 su 40.

Terzo posto per Kazuma Kaneko's Tsukuyomi, un GDR tattico con elementi da deck builder sviluppato da COLOPL e dal celebre art designer delle serie Shin Megami Tensei, Persona e Devil Summoner: per lui un totale di 33 su 40.

In Forza Horizon 6 c'è un drivatar che tormenta i giocatori, ma la sua identità è un mistero In Forza Horizon 6 c'è un drivatar che tormenta i giocatori, ma la sua identità è un mistero

Di seguito tutti i voti assegnati nell'ultimo numero di Famitsu

  • Forza Horizon 6 - 10/9/9/9 (37 su 40)
  • eFootball Kick-Off - 9/8/9/8 (34 su 40)
  • Kazuma Kaneko's Tsukuyomi - 8/8/9/8 (33 su 40)
  • Schrodinger's Call - 7/9/9/7 (32 su 40)
  • A-Train 9 Evolution - 7/8/8/8 (31 su 40)
  • John Carpenter's Toxic Commando - 8/8/8/7 (31 su 40)
  • The Last Case of John Morley - 6/7/7/7 (27 su 40)
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