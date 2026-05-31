Forza Horizon 6 vicino al punteggio perfetto nelle nuove recensioni di Famitsu, bene eFootball Kick Off!

Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu, che nell'ultimo numero ha pubblicato le recensioni di sette titoli. Tra i più apprezzati spiccano Forza Horizon 6 ed eFootball Kick Off!.
Il nuovo gioco di corse open world di Playground Games ambientato nel Sol Levante non è lontano dal massimo del punteggio: i quattro recensori della testata gli hanno assegnato un 10 e tre 9, per un totale di 37 su 40.
Ottimo voti anche alla versione Switch 2 di eFootball
Segue in ordine di valutazione, eFootball Kick Off!. La versione Nintendo Switch 2 del calcistico Konami in uscita il 4 giugno ha ottenuto due 9 e due 8, raggiungendo 34 su 40.
Terzo posto per Kazuma Kaneko's Tsukuyomi, un GDR tattico con elementi da deck builder sviluppato da COLOPL e dal celebre art designer delle serie Shin Megami Tensei, Persona e Devil Summoner: per lui un totale di 33 su 40.
Di seguito tutti i voti assegnati nell'ultimo numero di Famitsu
- Forza Horizon 6 - 10/9/9/9 (37 su 40)
- eFootball Kick-Off - 9/8/9/8 (34 su 40)
- Kazuma Kaneko's Tsukuyomi - 8/8/9/8 (33 su 40)
- Schrodinger's Call - 7/9/9/7 (32 su 40)
- A-Train 9 Evolution - 7/8/8/8 (31 su 40)
- John Carpenter's Toxic Commando - 8/8/8/7 (31 su 40)
- The Last Case of John Morley - 6/7/7/7 (27 su 40)
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