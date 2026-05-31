Forza Horizon 6 vicino al punteggio perfetto nelle nuove recensioni di Famitsu, bene eFootball Kick Off!

Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu, che nell'ultimo numero ha pubblicato le recensioni di sette titoli. Tra i più apprezzati spiccano Forza Horizon 6 ed eFootball Kick Off!.

Il nuovo gioco di corse open world di Playground Games ambientato nel Sol Levante non è lontano dal massimo del punteggio: i quattro recensori della testata gli hanno assegnato un 10 e tre 9, per un totale di 37 su 40.