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Acer ha presentato Nitro Blaze Link: un portatile Linux in stile PlayStation Portal

Acer ha annunciato un nuovo portatile nella sua famiglia di Nitro Blaze, in questo caso però incentrato esclusivamente sul gioco in streaming e cloud gaming, con Nitro Blaze Link.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/05/2026
Acer Nitro Blaze Link

La famiglia di PC portatili in stile console da parte di Acer si espande con l'arrivo di Nitro Blaze Link, un nuovo dispositivo basato su Linux che ha la caratteristica di essere interamente incentrato sul gioco in streaming, presentandosi dunque come una sorta di PlayStation Portal in versione PC.

Il fatto di basarsi sul gioco in streaming o in cloud gaming risponde ai ben noti problemi attuali sul fronte dell'intrattenimento videoludico: il vertiginoso aumento dei prezzi per i componenti hardware e la scarsità di questi, andando a costituirsi di elementi più facili da reperire e soprattutto con costi molto più contenuti.

Ovviamente, non si propone proprio come concorrente di Steam Deck e soci, considerando che non ha un vero e proprio hardware dedicato ai videogiochi, sebbene sia comunque ottimizzato per offrire un'esperienza di gioco soddisfacente.

Un'alternativa economica

Acer Nitro Blaze Link è dunque un'alternativa alle "console" della medesima famiglia ma si presenta in maniera decisamente diversa dai recenti Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11, d'altronde il fatto che quest'ultimo non sia mai arrivato sul mercato dopo la presentazione al CES 2026 fa capire perché la compagnia abbia optato per una soluzione differente.

Acer Nitro Blaze Link
Acer Nitro Blaze Link

Nitro Blaze Link è dunque una macchina studiata per un periodo di crisi dell'hardware, tutta incentrata soprattutto sulla connettività, come dimostrano le specifiche tecniche decisamente contenute rispetto ad altri portatili da gioco.

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La macchina è dotata di solo 1 GB di RAM LPDDR4 e 8 GB di memoria eMMC, presentandosi dunque molto più modesto anche del precedente Logitech G Cloud, ma la sua funzionalità è diversa da quella di un portatile standard.

Come PlayStation Portal con PS5, anche Nitro Blaze Link punta a offrire gioco in streaming da una libreria presente su un altro PC dell'utente o ai servizio di cloud gaming, sfruttando il display da 7 pollici con risoluzione 1920x1080 e connettività WiFi 6.

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