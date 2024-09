Acer ha svelato il suo PC/Console portatile Nitro Blaze 7: vediamo le caratteristiche tecniche

Acer ha svelato la sua prima piattaforma da gioco gaming portatile: l'Acer Nitro Blaze 7. Non conosciamo ancora il prezzo e la data di uscita, ma abbiamo modo di vedere delle immagini del prodotto e farci un'idea delle sue componenti. Include però 3 mesi di PC Game Pass.

Una delle caratteristiche da notare è la mancanza di pulsanti sul retro, tipici in questo tipo di prodotti. Acer non ha stretto una collaborazione con Windows per la console/PC portatile e non si hanno dettagli sull'interfaccia utente che verrà proposta per questo prodotto.