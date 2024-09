La lista dei giochi rimossi da PS Plus a settembre si allunga e include nomi importanti, compreso uno di Sony

Se siete abbonati a PS Plus Extra o Premium, sapete bene che ogni gioco aggiunto ha una data di scadenza, solo che non è specificata. Ogni mese alcuni giochi vengono rimossi e a questo giro la lista è non solo lunga, ma anche densa di nomi importanti, compreso un gioco first party di Sony.

Parliamo di Horizon Forbidden West, accompagnato da grandi prodotti come NieR: Replicant, Marvel's Midnight Suns, 13 Sentinels: Aegis Rim e Unpacking.

Già in precedenza era spuntata una lista dei software che saranno rimossi questo mese da PS Plus, ma era parziale: ora abbiamo più informazioni a riguardo.