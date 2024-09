Assassin's Creed Shadows propone una mossa non usata da nove anni e i fan hanno una teoria sul perché

Sono passati circa nove anni dall'ultima volta che questa mossa è stata inclusa in un gioco di Assassin's Creed. La sua introduzione risale ad Assassion's Creed 2 (2009) ed è stata presente in vari capitoli fino ad Assassin's Creed Syndicate (2015). Con Origins, Odyssey e Valhalla, però, i giocatori hanno potuto eliminare solo un nemico alla volta.

Perché il doppio assassinio torna con Assassin's Creed Shadows?

Il tutto cambierà però in Assassin's Creed Shadows. Tramite un post sul sito ufficiale di Ubisoft, gli sviluppatori hanno spiegato le abilità da Shinobi di Naoe e hanno svelato che potrà nascondersi sott'acqua, vedere attraverso le nebbia fitta, eliminare i nemici dalla distanza con i kunai, così come fare doppi assassinii usando la Lama Celata e il tanto (un coltello-pungale giapponese).

Ovviamente viene da chiedersi perché dopo tutti questi anni Ubisoft abbia deciso di riproporre questa capacità. Molto probabilmente alla base ci sono una serie di scelte di gameplay, votate a dare al giocatore gli strumenti adeguati a seconda dell'impostazione del videogioco.

I fan però hanno proposto una ipotesi interessante su Reddit, affermando che la tecnica del doppio assassinio è stata ideata da Altair, il protagonista del primo videogioco. Tutti i capitoli di Assassin's Creed che hanno luogo prima dell'invenzione di questa mossa non la includono, quelli che sono ambientati successivamente invece la propongono. Non è una spiegazione ufficiale e non crediamo Ubisoft dia poi così priorità a questo tipo di dettagli, ma non c'è nulla di male a crederci.

Ecco poi un confronto il Salto della Fede di Naoe e di Yasuke.