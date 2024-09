Nintendo Switch 2 avrà una caratteristica molto richiesta dai giocatori, dice un insider

Nintendo Switch 2 non è ancora stata annunciata e l'unica cosa che sappiamo di ufficiale è che Nintendo è al lavoro su un "successore di Nintendo Switch", cosa che tutti davamo per scontato. Ciò detto, i rumor continuano a spuntare in rete e uno degli ultimi dà una conferma su una caratteristica che tutti desiderano e che molti danno per scontato.

I dettagli sul rumor di Nintendo Switch 2

L'informazione è stata condivisa all'intero di una discussione su Reddit, nel quale si specula che Nintendo Switch 2 è ora in produzione su larga scala. Nate the Hate è intervenuto affermando che ciò che può confermare è che la console ha il supporto alla retrocompaibilità.

Nintendo Switch in versione rossa

Non è inoltre la prima volta che si parla della questione. Quest'anno un produttore di periferiche per Nintendo Switch - Mobapad - aveva affermato che la prossima console sarebbe stata retrocompatibile con i giochi fisici e digitali.

Va inoltre affermato che non è una caratteristica inaspettata. Non solo le console di attuale generazione di Sony e Microsoft propongono la stessa funzione, il che aiuta a renderla uno standard per l'industria, ma è un vantaggio per Nintendo fare sì che la nuova piattaforma possa riprodurre l'enorme catalogo di capolavori già disponibile. Questo rende più semplice per molti giocatori lanciarsi sulla nuova console sin dal lancio, visto che possono vendere la precedente senza timori di perdere accesso alla propria libreria.

In ogni caso, rimane un rumor e dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte di Nintendo a riguardo. Quanto dovremo attendere? Forse non troppo: Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciato questo mese, sembra indicare un noto giornalista.