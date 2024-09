Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciato questo mese, sembra indicare un noto giornalista

Come potete vedere dal messaggio su X direttamente riportato qui sotto, si tratta di un riferimento alquanto vago, ma che risulta particolarmente interessante considerando appunto che Dring non è solito lanciarsi in congetture, e ha dimostrato di avere buoni collegamenti con l' industria videoludica , pertanto prendiamo in considerazione questa particolare esternazione.

Un "qualcosa su Switch 2" a settembre

Ma vediamo dunque quello che ha riferito, con una menzione a "Switch 2" che è il nome normalmente utilizzato nelle voci di corridoio per indicare la nuova console di Nintendo che ormai è attesa per il 2025.



"Con voci nell'industria su qualcosa legato a Switch 2 che succederà questo mese", ha scritto Dring, "Ho pensato di ricordare a tutti la lista ufficiale delle più grandi console di tutti i tempi", ha poi proseguito, sostanzialmente mettendo Nintendo Switch al primo posto e "tutti gli altri" in seconda posizione.

Al di là della dichiarazione d'amore per Nintendo Switch, quello che interessa maggiormente è la prima parte del messaggio, che è un chiaro riferimento a voci su un possibile evento legato alla prossima console Nintendo che dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre.

Qualcosa del genere era stato riferito anche in altre voci di corridoio, ma in questo caso la fonte si presenta piuttosto attendibile, anche se la vaghezza del messaggio rende difficile il fatto di prenderlo come un'informazione del tutto verosimile. In ogni caso, registriamo il fatto che Dring riporta di voci interne all'industria su un qualcosa riguardante Nintendo Switch 2 per settembre, in attesa di ulteriori sviluppi.

Una possibile idea potrebbe essere un qualche riferimento al riguardo nel corso del Tokyo Game Show 2024 si terrà più tardi questo mese, anche se non sembra il palcoscenico più adatto a una presentazione del genere, staremo a vedere.

Di recente abbiamo saputo che Nintendo Switch 2 non avrà problemi di disponibilità al lancio, con Nintendo intenzionata ad eliminare la minaccia dei bagarini, mentre secondo un rumor sarà meno potente di Steam Deck.