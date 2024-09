Svelati i requisiti PC di Test Drive Unlimited Solar Crown, non sono abbordabilissimi

A poco più di una settimana dal debutto nei negozi, gli sviluppatori di KT Racing hanno svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Test Drive Unlimited Solar Crown, che almeno sulla carta non sembrano abbordabilissimi.

Ad esempio, per i raccomandati viene richiesta una RTX 2080 o una RX 6650 con il target di riferimento fissato ai 60 fps in 1080p, ma con settaggi medi e con attivo il DLSS o FSSR a Bilanciato. Non proprio il massimo. Per i minimi si parla di una GTX 1660 o una RX 480 per raggiungere i 1080p a 30 fps, con dettagli grafici al minimo e attivo FSR 2 Ultra Performance (quindi con una risoluzione di partenza di 360p). Purtroppo, non sono stati condivisi i requisiti per target di risoluzione e impostazioni grafiche più alte, che avrebbero sicuramente aiutato ad avere un quadro generale più chiaro.