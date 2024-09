Sony sta investendendo miliardi di dollari per creare più contenuti originali e nuove IP

In un'intervista rilasciata al Financial Times, Kenichiro Yoshida, l'attuale CEO di Sony, ha svelato che la compagnia sta investendo miliardi di dollari in una nuova strategia che mira a portare grandi cambiamenti e una svolta creativa tramite la creazione di più contenuti originali e di nuove IP nel settore dell'intrattenimento a tutto tondo, quindi dai giochi PlayStation a film, serie TV e anime.

Yoshida riconosce che la compagnia ha come base il settore tecnologico e quello della distribuzione, ma a suo avviso deve spostare il focus sulla creazione di proprietà intellettuali per consolidare la trasformazione dell'azienda da marchio di elettronica di consumo a società di intrattenimento globale.