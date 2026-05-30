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La CEO di Xbox definisce un errore l'inclusione del logo di PS5 negli showcase di Xbox

La scelta di indicare chiaramente durante gli Xbox Games Showcase le piattaforme su cui saranno disponibili i giochi potrebbe subire alcune modifiche in futuro.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/05/2026
Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox

Secondo la CEO Asha Sharma, Xbox starebbe valutando un cambiamento nel modo in cui presenta i giochi durante i suoi showcase, dopo le reazioni contrastanti suscitate dalla decisione di evidenziare anche le piattaforme concorrenti sui trailer mostrati durante gli eventi ufficiali.

La questione è emersa nel corso di un podcast pubblicato sul canale ufficiale Xbox, nel quale il Chief Content Officer Matt Booty ha confermato l'intenzione dell'azienda di continuare a indicare con chiarezza su quali piattaforme saranno disponibili i titoli presentati. Secondo Booty, Xbox ritiene di aver sviluppato un sistema efficace e trasparente per comunicare agli utenti la disponibilità dei giochi, aggiungendo che l'obiettivo è mantenere questo approccio anche negi eventi futuri.

Negli ultimi anni Microsoft si è distinta rispetto ad altri produttori di console, come Nintendo e Sony, mostrando apertamente nei propri eventi quando un gioco è destinato ad arrivare anche su PlayStation 5 o Nintendo Switch 2. Una strategia coerente con la crescente apertura multipiattaforma perseguita dall'azienda sotto Phil Spencer.

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