La CEO di Xbox definisce un errore l'inclusione del logo di PS5 negli showcase di Xbox

Negli ultimi anni Microsoft si è distinta rispetto ad altri produttori di console, come Nintendo e Sony, mostrando apertamente nei propri eventi quando un gioco è destinato ad arrivare anche su PlayStation 5 o Nintendo Switch 2 . Una strategia coerente con la crescente apertura multipiattaforma perseguita dall'azienda sotto Phil Spencer.

La questione è emersa nel corso di un podcast pubblicato sul canale ufficiale Xbox, nel quale il Chief Content Officer Matt Booty ha confermato l'intenzione dell'azienda di continuare a indicare con chiarezza su quali piattaforme saranno disponibili i titoli presentati. Secondo Booty, Xbox ritiene di aver sviluppato un sistema efficace e trasparente per comunicare agli utenti la disponibilità dei giochi, aggiungendo che l'obiettivo è mantenere questo approccio anche negi eventi futuri.

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Le dichiarazioni di Booty non sono però state accolte positivamente da tutta la community Xbox. Alcuni appassionati hanno sostenuto che gli eventi ufficiali dovrebbero concentrarsi esclusivamente sull'ecosistema Xbox, evitando di promuovere indirettamente le piattaforme concorrenti. Tra questi anche l'influencer Klobrille, che ha affermato: "Credo che l'aspettativa minima di molti fosse che Xbox si concentrasse davvero sulla propria piattaforma almeno durante il periodo dello Showcase".

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Le reazioni sono state sufficientemente rumorose da attirare l'attenzione della nuova dirigenza Xbox. Poche ore dopo, la CEO Asha Sharma ha pubblicato un messaggio in cui ha riconosciuto le critiche ricevute: "Ho visto i commenti sui loghi. È stata una svista e me ne assumo la responsabilità. Stiamo discutendo su come apportare modifiche ai futuri eventi Xbox".

L'ipotesi di un cambio di rotta non convince però tutti gli osservatori. Kirk McKeand, content director di GLHF, ha commentato che non è necessariamente una buona idea modificare la strategia comunicativa in risposta alle richieste della parte più rumorosa della fanbase. Sulla stessa linea anche il giornalista di IGN Ryan McCaffrey, che ha messo in dubbio l'utilità di adottare l'approccio tradizionalmente seguito da Sony. "Fare come Sony è davvero più utile ai giocatori? Fingere durante uno Showcase che un gioco non esista su altre piattaforme quando invece è così. Chi ne trae beneficio?", ha osservato.