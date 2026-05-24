Un sito consente di vedere i propri trofei e obiettivi come un'affascinante timeline esplorabile

Non è una funzionalità ufficiale da parte di Microsoft, Sony o Valve, ma si connette in maniera notevolmente precisa ai database di Xbox, PlayStation e Steam in modo da fornire una panoramica completa dei progressi effettuati sulle varie piattaforme.

Si tratta di un servizio gratuito diventato in breve virale, che consente di trasformare tutti i dati relativi a trofei e obiettivi in un' affascinante timeline esplorabile , attraverso un'interfaccia esteticamente piacevole e interessante.

La community dei videogiocatori ha spesso lanciato iniziative su trofei e obiettivi che si sono rivelate ben più convincenti di quelle ufficiali da parte dei produttori, e il sito Panax Games rappresenta proprio uno di questi casi.

Un'iniziativa davvero interessante

Il funzionamento è incredibilmente semplice e intuitivo: collegandosi al sito di Panax è sufficiente inserire il proprio nome utilizzato per l'account PlayStation, Xbox o Steam e questo fa tutto il resto da solo.

A quanto pare, e almeno per il momento, non è richiesta nessuna registrazione di account né condivisione di dati personali: si tratta solo di inserire la propria gamertag o nome utilizzato per il profilo pubblico e il sistema raccoglie tutti i dati collegati.

Una volta effettuato questo primo passaggio, compare una particolare interfaccia che mostra tutti i giochi effettuati in una timeline posta in ordine cronologico, con la possibilità di scrollare l'elenco e selezionare uno per uno i giochi utilizzati per vedere la quantità di obiettivi o trofei conquistati e altre informazioni.