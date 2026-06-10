Valve interromperà la vendita delle carte regalo fisiche di Steam per contrastare le truffe

La decisione, sebbene possa sorprendere, appare come la naturale conseguenza di una problematica nota da tempo. Sulla pagina di supporto ufficiale, l'azienda ha spiegato che la scelta è dettata dalla necessità di combattere le frodi : le carte regalo fisiche vengono sempre più spesso utilizzate dai criminali informatici per truffare soggetti vulnerabili.

Le carte regalo fisiche di Steam , da tempo una presenza fissa nei principali negozi di elettronica e grande distribuzione di tutto il mondo, si preparano a uscire definitivamente dal mercato. Valve ha infatti confermato la progressiva eliminazione dai rivenditori al dettaglio .

Truffatori

Illustrando le motivazioni della scelta, Valve ha dichiarato: "Abbiamo introdotto le carte regalo di Steam nei negozi fisici nel 2012 e aggiunto il programma digitale nel 2017. Sfortunatamente, i truffatori usano le carte regalo dei principali marchi come Steam per approfittarsi delle persone in tutto il mondo. Negli anni abbiamo risposto alle truffe legate alle carte regalo intraprendendo una serie di azioni per proteggere i clienti, tra cui: collaborare con i rivenditori e con le forze dell'ordine, apportare modifiche alle carte includendo un avviso ben visibile sulle truffe, limitare il riscatto alla valuta del proprio portafoglio Steam, limitare la disponibilità delle carte e rimuoverle dalla vendita in caso di attività anomale."

Le carte regalo di Steam presto spariranno

Nonostante questi sforzi, l'azienda ha ammesso che le contromisure si sono rivelate insufficienti a lungo termine: "Poiché abbiamo continuato a imporre sempre più restrizioni, i truffatori si sono adattati. Continuano ad avere un impatto sui clienti di Steam e su altri individui. Quindi abbiamo preso la difficile decisione di porre fine al programma delle carte regalo di Steam nei negozi fisici".

Le dinamiche di queste frodi, spesso documentate online da figure dedite allo smascheramento dei truffatori, seguono schemi ormai noti: le vittime, frequentemente anziane o poco avvezze alla tecnologia, vengono indotte con l'inganno ad acquistare carte regalo e a condividerne i codici. Essendo difficilmente tracciabili, questi codici si prestano facilmente al riciclaggio di denaro.

Per quanto riguarda i consumatori, Valve ha assicurato che tutte le carte regalo fisiche attualmente in circolazione continueranno a essere onorate. Tuttavia, non ci saranno nuovi rifornimenti una volta esaurita la distribuzione attuale, un processo che l'azienda stima si concluderà verso la fine del 2026. L'alternativa rimarrà l'acquisto di carte regalo digitali direttamente sulla piattaforma Valve, un sistema considerato molto meno vulnerabile a questa tipologia di illeciti.

La mossa di Valve potrebbe fare da apripista nel settore tecnologico. Resta ora da capire se altre grandi aziende con ecosistemi simili, come ad esempio Microsoft, prenderanno in considerazione l'idea di rimuovere dai negozi i propri formati fisici per ragioni di sicurezza analoghe.