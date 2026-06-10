Destiny 2 torna sul podio di Steam dopo il lancio di Monument of Triumph

La pubblicazione di Monument of Triumph e dei grossi sconti su tutti i pacchetti d'espansione hanno riportato Destiny 2 sul podio di Steam . Attualmente il titolo base è al secondo posto della classifica globale, subito sotto a Counter-Strike 2 , mentre in terza posizione troviamo il pacchetto d'espansione "I Ribelli". Ma non finisce qui, perché nella top 10 c'è anche il pacchetto "I Confini del Destino" (attualmente in settima posizione). Non male per un gioco dichiarato morto dallo stesso studio di sviluppo .

Giocatori in crescita

Anche in termini di giocatori i risultati sono ottimi. Nelle scorse ore Destiny 2 ha raggiunto un picco massimo di 167.867 giocatori, facendo segnare una crescita netta rispetto ai picchi di circa 30.000 dei giorni precedenti.

Monument of Triumph è un aggiornamento gratuito disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2, che porta con sé una profonda revisione di numerosi sistemi del gioco.

Nelle ultime settimane il team di sviluppo aveva già illustrato nel dettaglio le principali novità attraverso una serie di approfondimenti dedicati alle attività, al bilanciamento, alle ricompense e ad altri aspetti dell'esperienza.

Tra le novità più rilevanti figura il ritorno del Direttore, che torna a essere il punto di riferimento per spostarsi tra le destinazioni, molte delle quali sono state aggiornate con nuovi bottini e ricompense. Bungie ha inoltre rivisto la difficoltà delle attività e il relativo sistema di ricompense, introducendo anche nuovi archetipi di armature e bonus di set.

L'aggiornamento amplia inoltre le possibilità di personalizzazione dell'equipaggiamento grazie a 25 nuovi catalizzatori per le armi esotiche, nuovi effetti per quelli già esistenti e ulteriori miglioramenti al sistema di creazione delle armi. A questo si aggiungono un incremento dello spazio del deposito, più slot per i loadout e la possibilità di gestire l'attunement praticamente ovunque.

Monument of Triumph introduce anche modifiche a diverse attività e modalità, tra cui Gambit, il Crogiolo e il Pantheon, oltre a un aggiornamento dedicato al PvP, nuovi Artefatti e cambiamenti al sistema Anti-Campione. Non mancano ritocchi ai venditori, alle abilità, alle armature, agli oggetti cosmetici e alle ricompense ottenibili tramite Bright Engram e Bright Dust.

Tra le aggiunte più attese dai giocatori spicca infine il ritorno della Sparrow Racing League, storica modalità competitiva basata sulle corse con gli Sparrow, che torna a far parte dell'offerta di contenuti del gioco insieme al nuovo aggiornamento.