Tales of Eternia Remastered annunciato per PC e console con una data d'uscita

Si tratta di un classico gioco di ruolo di stampo giapponese, ovvero un JRPG , appartenente a una delle serie più lunghe e radicate nell'immaginario comune dei videogiochi, qui riproposto in forma parzialmente modernizzata.

L'annuncio conferma dunque le voci di corridoio che erano emerse in seguito alla classificazione del titolo Tales of Eternia Remastered , riferendo in via ufficiale che la versione riadattata del gioco uscito originariamente nel 2000 è effettivamente in arrivo, anche questo inserito nella lunga lista di titoli di inizio autunno.

Bandai Namco e il team TOSE hanno annunciato Tales of Eternia Remastered con un trailer di presentazione e una data d'uscita ben definita: la versione rielaborata del classico arriverà dunque su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 il 16 ottobre.

Tra classico e moderno

Il trailer di annuncio, visibile qui sotto, mostra qualcosa di questa nuova versione del gioco, uscito originariamente quasi 26 anni fa su PlayStation e riproposto con incremento di risoluzione e rimasterizzazione generale all'audio e alle scene d'intermezzo.

A quanto pare, Tales of Eternia Remastered mantiene intatto lo stile grafico in 2D che caratterizza l'originale, con una particolare inquadratura dall'alto isometrica e scenari e personaggi bidimensionali, ma con vari adattamenti per farli risaltare al meglio sui display moderni.

Il trailer di lancio di Tales of Arise ci ricorda che presto sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2[/ARTICLE]"Un viaggio verso Eternia, un mondo diviso in due regni isolati: Inferia e Celestia", si legge nella descrizione ufficiale di Tales of Eternia Remastered, che riprende quella originale.

"Nel remoto villaggio inferiano di Rasheans, Reid Hershel e la sua amica d'infanzia Farah Oersted incontrano una ragazza misteriosa di nome Meredy. Durante il loro viaggio alla scoperta delle origini di Meredy, il gruppo scopre che una collisione chiamata la Grande Caduta minaccia sia Inferia che Celestia". [ARTICLE=350025 pos=m]Sfruttando il potere degli spiriti elementali conosciuti come i Greater Craymels, Reid e i suoi compagni intraprendono un viaggio epico per salvare i due regni dalla catastrofe.

Tales of Eternia Remastered ripropone il sistema di combattimento "Aggressive Linear Motion Battle System (A-LMBS)" con le particolari tecniche speciali e combo, coordinando anche i vari membri del party.

Come novità vengono introdotte alcune opzioni come la possibilità di inserire degli indicatori di direzione, disabilitare gli scontri con i nemici e applicare la velocità aumentata e battaglie automatiche.

Inoltre, grafica e audio possono passare dalla versione rimasterizzata a quella originale, consentendo così di provare anche l'esperienza classica nella sua forma storica.