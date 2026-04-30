Tales of Eternia Remastered è stato classificato in Europa: un annuncio è previsto a breve?

Bandai Namco da anni sta riproponendo la saga dei Tales of in versione remaster , riportando al centro dell'attenzione una serie di capitoli più o meno recenti. Ora, però, pare che sia il turno di un capitolo un po' più vecchio.

Cosa sappiamo di Tales of Eternia Remastered

Potete vedere qui sotto uno screenshot della pagina del PEGI, ora non più disponibile: è probabile che la pagina sia stata messa online prima del previsto e che Bandai Namco abbia provveduto a eliminarla. Non ha però fatto in tempo.

La pagine PEGI di Tales of Eternia Remastered, poi rimossa

La pagina spiega che "questo gioco ha ricevuto una classificazione PEGI 12 poiché include violenza moderata e l'uso di linguaggio scurrile. Non è adatto a persone di età inferiore ai 12 anni."

Viene poi data una breve descrizione del gioco: "Gioco di ruolo che segue la storia di Reid e dei suoi amici, Farah e Keele, mentre incontrano una misteriosa ragazza di nome Meredy che parla una lingua sconosciuta. La loro successiva missione per scoprirne le origini li conduce oltre un confine dimensionale verso un regno completamente diverso noto come Celestia."

Infine, il PEGI parla delle problematiche specifiche relative ai contenuti: "Questo gioco contiene rappresentazioni di violenza dall'aspetto non realistico verso personaggi umani e fantasy. I giocatori sconfiggono nemici pixellati usando attacchi magici e impugneranno armi come pugnali, lance, spade e asce. La violenza può essere frenetica, con effetti di impatto esagerati e colorati. I giocatori hanno una barra della salute che si svuota quando vengono colpiti; inoltre, si possono sentire e vedere i personaggi reagire al dolore al momento dell'impatto in modo non dettagliato. Se un membro della squadra del giocatore viene sconfitto in battaglia, rimarrà a terra, mentre i nemici sconfitti tipicamente svaniscono rapidamente. Il gioco contiene anche l'uso di linguaggio scurrile, incluso il termine 'bastardo'."

Tales of Eternia è stato pubblicato su PlayStation nel novembre 2000 in Giappone, mentre una versione PSP è arrivata nel marzo 2005. Uno dei capitoli più recentemente pubblicati da Bandai Namco è Tales of Berseria Remastered, eccone la recensione.