Little Nightmares - Broken Promises sarà all'Annecy International Animation Film Festival

Bandai Namco ha annunciato che il cortometraggio Little Nightmares - Broken Promises è stato selezionato ufficialmente per l' Annecy International Animation Film Festival , nella categoria Commissioned Films, e verrà mostrato nel corso dell'evento.

Un corto d'autore

A qualche mese dal lancio di Little Nightmares 3, la selezione del cortometraggio Broken Promises si pone come una notizia davvero importante per il progetto prodotto da Bandai Namco, che può contare su autori di grande spessore e indubbio talento.

Alla regia troviamo infatti Sofia Carillo e Juan Medina: la prima ha diretto Cerulia, un corto animato che ha ricevuto oltre venti premi internazionali, mentre Medina ha vinto cinque Arieles dalla Mexican Academy of Arts and Film Sciences fra il 2013 e il 2015, ed è noto per aver diretto Tio (2021) e Salma's Big Wish (2012).