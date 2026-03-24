Little Nightmares - Broken Promises sarà all'Annecy International Animation Film Festival

Bandai Namco ha annunciato che il cortometraggio Little Nightmares - Broken Promises è stato selezionato ufficialmente per l'Annecy International Animation Film Festival, nella categoria Commissioned Films, e verrà mostrato nel corso dell'evento.
Si tratta di un progetto realizzato in stop-motion, in collaborazione con l'International Animation Center Taller del Chucho all'Università di Guadalajara, fondato da Guillermo del Toro, e presentato originariamente lo scorso giugno, nel corso del Little Nigthmares Showcase Event.
La storia di Little Nightmares - Broken Promises racconta le vicende di una bambina chiusa in un attico, che prova a rifugiarsi nella sua casa delle bambole mentre pian piano la sinistra verità che si nasconde dietro questa facciata viene rivelata, con tutte le sue inquietanti ombre.
Naturalmente Broken Promises attinge convintamente all'immaginario della serie Little Nigthmares, e la sua estetica basata sullo stop-motion si rivela perfettamente compatibile con lo stile utilizzato finora dalla saga.
Un corto d'autore
A qualche mese dal lancio di Little Nightmares 3, la selezione del cortometraggio Broken Promises si pone come una notizia davvero importante per il progetto prodotto da Bandai Namco, che può contare su autori di grande spessore e indubbio talento.
Alla regia troviamo infatti Sofia Carillo e Juan Medina: la prima ha diretto Cerulia, un corto animato che ha ricevuto oltre venti premi internazionali, mentre Medina ha vinto cinque Arieles dalla Mexican Academy of Arts and Film Sciences fra il 2013 e il 2015, ed è noto per aver diretto Tio (2021) e Salma's Big Wish (2012).