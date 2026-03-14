Bandai Namco pare stia lavorando a un nuovo picchiaduro misterioso

Da un annuncio di lavoro pubblicato da Bandai Namco emerge la possibilità che i team interni all'editore giapponese stiano lavorando a un nuovo picchiaduro ancora misterioso, facendo scaturire alcune idee sull'identità di questo gioco.
Considerando i precedenti dell'etichetta con il genere in questione, la prima possibilità è che possa trattarsi di un nuovo SoulCalibur, gioco che effettivamente manca dalle scene da parecchio tempo considerando che l'ultimo uscito, SoulCalibur 6, risale al 2018.
Il genere ha attraversato una certa contrazione di recente, al di là dei franchise da parte di specialisti come Arc System Works e SNK o grosse serie come Street Fighter, ma Soul Calibur potrebbe effettivamente riemergere, a distanza di quasi dieci anni dall'ultima uscita.
SoulCalibur, Smash Bros o un gioco basato su manga/anime?
L'annuncio di lavoro di Bandai Namco si limita a riferire che si tratta di lavorare a "un nuovo gioco di combattimento", senza praticamente aggiungere ulteriori informazioni specifiche, dunque lasciando aperte varie possibilità.
Nella descrizione si parla di caratteristiche tipiche come battaglie online, lobby, mosse specifiche per personaggio, bilanciamento, personaggi NPC, progettazione di livelli e doppiaggio, tutti elementi che riguardano il genere nel suo complesso.
Il principale indiziato, a meno che non si tratti di un titolo completamente nuovo, rimane forse SoulCalibur, ma potrebbero esserci anche altre possibilità.
Bandai Namco ha infatti collaborato a Super Smash Bros. Ultimate, sviluppando buona parte del codice del gioco, dunque non si può escludere anche la possibilità che possa trattarsi di un nuovo capitolo nella serie Nintendo.
Tuttavia, ricordiamo anche che l'editore possiede i diritti di un gran numero di manga e anime dai quali potrebbero essere tratti molti picchiaduro, dunque rimaniamo in attesa di eventuali informazioni più precise.