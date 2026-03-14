La tastiera meccanica wireless EPOMAKER Ajazz AK820 Pro è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.it terminerà lunedì 16 marzo, dunque restano ancora pochi giorni per approfittare dei numerosi sconti disponibili. Se state cercando una tastiera meccanica wireless potrebbe farvi gola la EPOMAKER Ajazz AK820 Pro Gasket, al momento in saldo con il 29% di sconto. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto.
Nel momento in cui scriviamo la tastiera viene proposta a 59,12 euro, con un risparmio di circa 23 euro rispetto al prezzo consigliato. Il prodotto è venduto direttamente da Epomaker ma spedito da Amazon.it, con consegna gratuita in tempi brevi per gli iscritti a Prime.
Una tastiera compatta e silenziosa
La EPOMAKER Ajazz AK820 Pro è una tastiera meccanica compatta e versatile, progettata per offrire un'esperienza di digitazione premium. Il design gasket‑mount, garantisce una digitazione morbida, silenziosa e stabile, ideale sia per il lavoro sia per il gaming. La connettività tripla (USB‑C cablata, Bluetooth e wireless 2.4 GHz) permette di passare facilmente tra PC, Mac e dispositivi mobili in pochi istanti.
La retroilluminazione RGB personalizzabile consente di creare effetti luminosi dinamici, mentre il display TFT integrato aggiunge un tocco di modernità mostrando informazioni utili come modalità, profili e stato della batteria. Questa versione monta gli Ajazz Flying Fish Switch, apprezzati per la loro fluidità e per un feedback preciso e piacevole. La batteria da 4000mAh garantisce circa 100 ore di funzionamento con la retroilluminazione spenta e 20 ore con la retroilluminazione accesa.