La tastiera meccanica wireless EPOMAKER Ajazz AK820 Pro è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Una tastiera compatta e silenziosa

La EPOMAKER Ajazz AK820 Pro è una tastiera meccanica compatta e versatile, progettata per offrire un'esperienza di digitazione premium. Il design gasket‑mount, garantisce una digitazione morbida, silenziosa e stabile, ideale sia per il lavoro sia per il gaming. La connettività tripla (USB‑C cablata, Bluetooth e wireless 2.4 GHz) permette di passare facilmente tra PC, Mac e dispositivi mobili in pochi istanti.

La retroilluminazione RGB personalizzabile consente di creare effetti luminosi dinamici, mentre il display TFT integrato aggiunge un tocco di modernità mostrando informazioni utili come modalità, profili e stato della batteria. Questa versione monta gli Ajazz Flying Fish Switch, apprezzati per la loro fluidità e per un feedback preciso e piacevole. La batteria da 4000mAh garantisce circa 100 ore di funzionamento con la retroilluminazione spenta e 20 ore con la retroilluminazione accesa.