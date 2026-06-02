I giochi di PS Plus Essential di giugno sono disponibili da oggi

Oggi è il 2 giugno ma, ancora più importante, è il primo martedì del mese. Questo significa che i giocatori PlayStation che sono abbonati a PS Plus Essential (o ai livelli superiori) possono aggiungere alla propria libreria nuovi titoli.

I dettagli sui giochi del 2 giugno di PS Plus Essential

Grounded: Fully Yoked Edition è la versione completa del gioco di sopravvivenza di Obsidian. Da soli o in compagnia di tre amici potremo vestire i panni di un ragazzino che è stato rimpicciolito e deve combattere per la sopravvivenza all'interno del giardino di casa. Gli avversari principali sono ovviamente gli insetti, da cui dovremo anche ottenere le risorse per potenziarci e creare strutture, mentre esploriamo una storia legata a una multinazionale malvagia.

Nickelodeon All Star Brawl 2 è invece lo Smash Bros di Nickelodeon. All'interno possiamo trovare tantissimi volti animati famosi, come SpongeBob SquarePants, le Tartarughe Ninja, Squiddi Tentacolo, Jimmy Neutron e non solo. Scegliendo i nostri combattenti, dovremo dare battaglia all'interno di piccole arene con piattaforme e vari elementi interattivi.

Ultimo ma non meno importante è Warhammer 40.000: Darktide, ovvero un FPS che ci porta nell'oscuro mondo di Games Workshop. L'ambientazione è Tertium, una città che dovremo riconquistare lottando contro orde di nemici.

Diteci, i titoli di questo mese vi interessano?