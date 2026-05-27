Su PS5 ci sono oltre 40 nuove demo per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium

Sono giornate intense per Sony, che sta dando il via a tante promozioni per i propri prodotti fisici e digitali. Ci sono promozioni anche per gli abbonamenti a PS Plus, ad esempio, che ricordiamo permette di accedere a vari bonus a seconda del livello di abbonamento.

Gli abbonati PS Plus Premium, ad esempio, hanno accesso a tutti i cataloghi di giochi e a utili funzioni, come le versioni di prova a tempo di alcuni videogiochi. Proprio quest'ultima funzione è diventata più interessante perché sono stati aggiunti oltre 40 titoli alla selezione.