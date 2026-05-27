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Su PS5 ci sono oltre 40 nuove demo per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium

Se siete abbonati al livello massimo del servizio in abbonamento di PlayStation, allora avete ora accesso a oltre 40 demo di videogiochi per PS5. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/05/2026
Il logo di PS Plus sopra una tastiera

Sono giornate intense per Sony, che sta dando il via a tante promozioni per i propri prodotti fisici e digitali. Ci sono promozioni anche per gli abbonamenti a PS Plus, ad esempio, che ricordiamo permette di accedere a vari bonus a seconda del livello di abbonamento.

Gli abbonati PS Plus Premium, ad esempio, hanno accesso a tutti i cataloghi di giochi e a utili funzioni, come le versioni di prova a tempo di alcuni videogiochi. Proprio quest'ultima funzione è diventata più interessante perché sono stati aggiunti oltre 40 titoli alla selezione.

I giochi in prova gratuita di PS Plus Premium

Sony ha svelato che indicherà più avanti la lista completa dei giochi in prova a tempo per gli abbonati a PS Plus Premium, ma al momento i giocatori hanno già scovato una parte di questi cercando nel PS Store:

  • 1000xRESIST
  • Absolum
  • Animal Well
  • Balatro
  • Besiege
  • Cairn
  • Cult of the Lamb
  • Demonschool
  • Despelote
  • Dreams of Another
  • Fishbowl
  • Forever Skies
  • Hades
  • Hell Is Us
  • Inscryption
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Satisfactory
  • Sea of Stars
  • Sektori
  • Temtem
  • The Alters
  • Tunic
  • Unbeatable

Le versioni di prova a tempo hanno durata differente a seconda del gioco e sono perfette per provare la versione completa di un titolo. Se poi si acquista il videogioco, si sbloccheranno immediatamente tutti i trofei che abbiamo ottenuto durante la fase gratuita. Inoltre, i salvataggi rimangono validi quindi non si deve partire da capo.

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Sommando il tutto al fatto che sono in corso tantissimi sconti, si tratta di un'ottima promozione per gli abbonati che possono provare con mano questi titoli prima di pagare.

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