Anche SK Hynix nel club dei mille miliardi di dollari grazie al boom IA

Il valore di mercato della società ha toccato circa 1.680 mila miliardi di won, pari a oltre 1.120 miliardi di dollari (circa 1.030 miliardi di euro), dopo un incremento giornaliero del 9,3%. Durante la seduta il titolo aveva registrato anche picchi vicini al 15%. L'ascesa di SK Hynix arriva pochi giorni dopo il traguardo raggiunto da Samsung Electronics e dalla statunitense Micron Technology. Tutte e tre le aziende stanno beneficiando della forte richiesta di memorie ad alte prestazioni impiegate nei server IA e nei chip sviluppati da società come NVIDIA.

SK Hynix ha raggiunto per la prima volta una valutazione superiore ai mille miliardi di dollari , diventando una delle aziende simbolo del boom globale dell'intelligenza artificiale. Il produttore sudcoreano di memorie ha chiuso la giornata di contrattazioni con un forte rialzo in Borsa, spinto dalla crescente domanda di chip avanzati utilizzati nei sistemi IA.

I chip IA fanno esplodere il mercato delle memorie

La crescita del settore è legata soprattutto all'espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale. Le memorie avanzate, indispensabili per acceleratori e GPU di nuova generazione, stanno registrando una domanda superiore alla capacità produttiva disponibile. Secondo le stime riportate dagli analisti, i prezzi delle memorie sarebbero raddoppiati già nel primo trimestre dell'anno rispetto al periodo precedente. Nel trimestre attuale gli aumenti potrebbero arrivare fino al 63%, alimentati dalla pressione esercitata dai grandi operatori IA sul mercato globale dei semiconduttori.

Il CEO di SK Hynix, Kwak Noh-Jung

La scarsità di offerta sta influenzando anche altri settori tecnologici, inclusi smartphone, notebook e automotive, che condividono parte della filiera produttiva delle memorie. Per i principali produttori del comparto, però, la situazione si sta traducendo in ricavi e margini record.

L'impatto si riflette anche sulla Borsa sudcoreana. Grazie soprattutto ai rialzi di Samsung e SK Hynix, l'indice KOSPI ha raggiunto nuovi massimi storici. Nel corso della seduta è stato necessario persino attivare temporaneamente il meccanismo di sospensione automatica del trading algoritmico, utilizzato per limitare oscillazioni eccessive del mercato.

Con il rally delle ultime settimane, Samsung Electronics e SK Hynix rappresentano ormai circa metà della capitalizzazione complessiva del KOSPI. L'indice sudcoreano viene considerato uno dei principali beneficiari della corsa globale all'IA, con una crescita del 95% dall'inizio dell'anno dopo il +76% registrato nel 2025. Gli analisti continuano inoltre a rivedere al rialzo le stime sui titoli legati alle memorie. Alcune società finanziarie sudcoreane prevedono che la domanda resterà superiore all'offerta almeno fino al 2028, mantenendo elevati i prezzi del settore.

Anche gli investitori retail stanno aumentando rapidamente l'esposizione verso il comparto semiconduttori. Negli Stati Uniti sono arrivati miliardi di dollari nei nuovi ETF a leva collegati a Samsung e SK Hynix, mentre in Corea del Sud i nuovi ETF dedicati ai due produttori hanno debuttato con rialzi a doppia cifra. La forte volatilità del mercato evidenzia quanto il settore dei chip sia diventato centrale per gli investitori globali. Oggi il valore delle aziende produttrici di memorie non dipende più soltanto dal mercato consumer tradizionale, ma soprattutto dalla capacità di sostenere l'espansione dell'infrastruttura IA mondiale.

Intanto Samsung accelera sulla memoria HBM e sposta la produzione verso l'IA riducendo la disponibilità di DRAM tradizionale.