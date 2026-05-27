Nuova Fire TV Stick HD disponibile in Italia con un bello sconto: prezzo e nuove caratteristiche

Da oggi, la nuova Fire TV Stick HD è disponibile su Amazon.it. L'annuncia arriva direttamente da Amazon che ha sottolineato come le dimensioni siano ora ridotte di circa il 30% rispetto alla generazione precedente. In questo modo dovrebbe essere più semplice inserirla direttamente nella porta HDMI anche in presenza di altri dispositivi collegati. Può essere inoltre alimentata direttamente dalla porta USB della TV tramite il cavo USB-C incluso, eliminando la necessità di un adattatore da parete e semplificando l'installazione. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa può offrire, e a che prezzo.

Alexa+, prezzi e sconti

La nuova Fire TV Stick HD promette anche miglioramenti significativi in termini di velocità rispetto ai modelli HD precedenti: anche qui si parla, in media, di un 30% di velocità in più rispetto alla generazione precedente, consentendo un'accensione più rapida e un'apertura delle app ancora più immediata.

Infografica Amazon con le differenze rispetto al modello 4K

Nei prossimi mesi, poi, Amazon dovrebbe introdurre la nuova impostazione Schermo adattivo, una funzionalità di accessibilità che rende testo, menu e contenuti più facili da vedere e da consultare sullo schermo. Una volta attivata, aumenta la dimensione degli elementi più piccoli, come testo e menu, e ridimensiona quelli più grandi, come le immagini dei contenuti, offrendo un'esperienza di navigazione semplificata. Sono disponibili diverse opzioni di dimensione per personalizzare la visualizzazione.

La nuova esperienza Fire TV è ideale per scoprire contenuti e trovare rapidamente ciò che si cerca, ma Alexa+ è perfetta per chi vuole fare domande o conversare in modo naturale su cosa guardare. Alexa+ su Fire TV è ora ufficialmente disponibile sui dispositivi compatibili, inclusa la nuova Fire TV Stick HD, per i clienti con Accesso Anticipato in Italia. Per saperne di più su Alexa+, è possibile consultare la pagina amazon.it/nuovalexa.

La nuova Fire TV Stick HD è da oggi disponibile su Amazon.it al prezzo di lancio di 34,99 € anziché 49,99 €. L'offerta dovrebbe terminare il 4 giugno.