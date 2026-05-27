Con il nuovo aggiornamento rilasciato da Microsoft: Windows 11 diventa più veloce e reattivo grazie ai miglioramenti "Low Latency Profile"

Microsoft ha iniziato il rilascio del nuovo aggiornamento Windows 11 KB5089573, un update opzionale e non legato alla sicurezza che introduce una serie di miglioramenti prestazionali e di qualità dell'esperienza utente.

L'aggiornamento è attualmente disponibile come "preview update" di maggio e si inserisce nel più ampio progetto dell'azienda denominato "Windows K2", focalizzato sul miglioramento delle prestazioni di base del sistema operativo.

Secondo Microsoft, KB5089573 rende Windows 11 più veloce, reattivo e affidabile. Tra le principali novità figurano ottimizzazioni generali delle prestazioni del sistema operativo, con particolare attenzione alla velocità di avvio delle applicazioni e delle esperienze fondamentali.