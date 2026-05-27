Con il nuovo aggiornamento rilasciato da Microsoft: Windows 11 diventa più veloce e reattivo grazie ai miglioramenti "Low Latency Profile"

Microsoft ha iniziato il rilascio del nuovo aggiornamento Windows 11 KB5089573, un update opzionale e non legato alla sicurezza che introduce una serie di miglioramenti prestazionali e di qualità dell'esperienza utente.
L'aggiornamento è attualmente disponibile come "preview update" di maggio e si inserisce nel più ampio progetto dell'azienda denominato "Windows K2", focalizzato sul miglioramento delle prestazioni di base del sistema operativo.
Secondo Microsoft, KB5089573 rende Windows 11 più veloce, reattivo e affidabile. Tra le principali novità figurano ottimizzazioni generali delle prestazioni del sistema operativo, con particolare attenzione alla velocità di avvio delle applicazioni e delle esperienze fondamentali.
Windows 11 e il concetto di "Low Latency Profile"
L'aggiornamento migliora anche l'affidabilità del sistema in diverse situazioni, tra cui la schermata di accesso e di blocco, l'utilizzo di File Explorer, i gesti touch sui dispositivi touchscreen e il cambio di tema nelle impostazioni. Questi interventi mirano a rendere l'esperienza complessiva più fluida e coerente.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l'introduzione del cosiddetto "Low Latency Profile", una tecnologia che permette di aumentare temporaneamente la frequenza della CPU per accelerare operazioni brevi e migliorare la reattività del sistema.
Secondo le informazioni riportate, questo approccio può portare a un miglioramento significativo delle prestazioni, con menu a comparsa fino al 70% più veloci e avvii delle applicazioni fino al 40% più rapidi.
Ulteriori dettagli su disponibilità e installazioni di questo aggiornamento di Windows 11
Microsoft ha però precisato che questi miglioramenti non saranno immediatamente visibili dopo l'installazione, poiché verranno attivati gradualmente nel corso delle settimane attraverso rollout progressivi.
Oltre alle ottimizzazioni prestazionali, KB5089573 introduce anche nuove funzionalità, come la possibilità di condividere il Bluetooth con due dispositivi contemporaneamente, la possibilità di assegnare un nome al PC durante la configurazione iniziale e alcuni aggiornamenti del Task Manager.
Per installare l'aggiornamento, gli utenti possono accedere a Impostazioni, Windows Update, e poi alle opzioni avanzate degli aggiornamenti facoltativi, oppure attivare l'opzione per ricevere gli aggiornamenti più recenti non appena disponibili.
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