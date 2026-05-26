Apple per iPhone 20 sta preparando un design quad-curved ma non migliorerà la resistenza alle cadute

Nonostante il forte impatto estetico, però, la durabilità potrebbe non migliorare rispetto agli iPhone attuali. Secondo quanto riportato dal leaker Fixed-focus digital cameras sulla piattaforma Weibo, Apple non avrebbe intenzione di passare al titanio nel breve periodo e continuerebbe invece a utilizzare l'alluminio.

I rumor parlano di un dispositivo dotato di display quad-curved , con uno schermo che si estenderebbe in modo quasi continuo verso tutti i bordi del telefono , offrendo un design particolarmente futuristico e differente rispetto agli attuali modelli presenti sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe preparando un importante cambiamento estetico per il futuro iPhone 20 , previsto come modello celebrativo per il ventesimo anniversario della linea iPhone.

I nuovi chip e i componenti interni previsti per iPhone 20 potrebbero infatti richiedere consumi energetici superiori e generare più calore rispetto ai modelli attuali.

La scelta sarebbe legata soprattutto a motivi tecnici. Sebbene il titanio garantisca una maggiore resistenza, l'alluminio offrirebbe vantaggi migliori nella dissipazione del calore , un aspetto che potrebbe diventare fondamentale per le future generazioni di smartphone sempre più orientate verso funzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Ulteriori dettagli sul leak di iPhone 20

Nel leak viene citato un test comparativo tra iPhone 17 Pro Max e Galaxy S25 Ultra, nel quale entrambi i dispositivi hanno mostrato punti deboli differenti durante le prove di caduta. L'iPhone resisterebbe meglio in alcuni scenari, ma sarebbe più vulnerabile agli impatti sugli angoli, mentre il modello Samsung reagirebbe diversamente a seconda della direzione dell'urto.

Secondo la fonte, gli utenti dovrebbero quindi continuare a utilizzare cover robuste e pellicole protettive per limitare i danni accidentali. Inoltre, viene ritenuto improbabile che anche i produttori Android decidano di abbandonare l'alluminio in favore del titanio nel prossimo futuro.