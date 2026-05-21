Nuove indiscrezioni sull'iPhone del 20° anniversario: Apple potrebbe introdurre il design più futuristico mai visto

Apple starebbe lavorando intensamente al futuro iPhone 20, il modello celebrativo previsto per il ventesimo anniversario della linea smartphone dell'azienda. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla catena produttiva, la società di Cupertino avrebbe obiettivi estremamente ambiziosi per questo dispositivo e non vorrebbe affrontare alcun ritardo nello sviluppo o nella distribuzione.

Le informazioni condivise dal leaker Digital Chat Station suggeriscono che il nuovo iPhone 20 potrebbe essere presentato durante l'evento Apple del 2027, tradizionalmente organizzato nel mese di settembre.

Nonostante i futuri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il presunto iPhone Fold non siano ancora stati annunciati ufficialmente, l'attenzione delle indiscrezioni si starebbe già concentrando sul modello celebrativo del 2027.