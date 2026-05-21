Nuove indiscrezioni sull'iPhone del 20° anniversario: Apple potrebbe introdurre il design più futuristico mai visto

Apple starebbe lavorando intensamente al futuro iPhone 20, il modello celebrativo previsto per il ventesimo anniversario della linea smartphone dell'azienda. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla catena produttiva, la società di Cupertino avrebbe obiettivi estremamente ambiziosi per questo dispositivo e non vorrebbe affrontare alcun ritardo nello sviluppo o nella distribuzione.
Le informazioni condivise dal leaker Digital Chat Station suggeriscono che il nuovo iPhone 20 potrebbe essere presentato durante l'evento Apple del 2027, tradizionalmente organizzato nel mese di settembre.
Nonostante i futuri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il presunto iPhone Fold non siano ancora stati annunciati ufficialmente, l'attenzione delle indiscrezioni si starebbe già concentrando sul modello celebrativo del 2027.
Apple si starebbe concentrando sul design di iPhone 20
Secondo i rumor, Apple starebbe investendo gran parte delle proprie risorse nello sviluppo di un design definito estremamente futuristico. Uno degli elementi principali del dispositivo dovrebbe essere il nuovo display quad-curved, uno schermo con curvature presenti su tutti i lati del pannello.
La strategia potrebbe ricordare quella adottata nel 2017 con il lancio di iPhone X insieme alla gamma iPhone 8. Anche nel 2027, Apple potrebbe presentare l'iPhone 20 accanto a modelli più tradizionali, mantenendo però il design avanzato esclusivamente per il dispositivo celebrativo.
Permane qualche dubbio sullo sviluppo di iPhone 20
Nonostante le ambizioni elevate, alcune problematiche tecniche sembrano ancora irrisolte. Le indiscrezioni parlano infatti di un possibile effetto di distorsione lungo i bordi del display quad-curved. Secondo quanto riportato, Apple sarebbe comunque intenzionata a procedere con il lancio del prodotto senza correggere completamente questo difetto nella prima generazione.
Le stesse fonti affermano che il design dovrebbe essere mantenuto anche per la gamma del 2028, periodo in cui Apple potrebbe finalmente risolvere il problema legato alla distorsione dello schermo.
Un altro elemento importante riguarda i costi di produzione. L'iPhone 20 potrebbe infatti avere un prezzo particolarmente elevato a causa di diversi fattori. Naturalmente restano molte incognite legate allo sviluppo di un dispositivo così complesso.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.