NVIDIA conferma il debutto di Vera Rubin nel terzo trimestre 2026 mentre Blackwell continua a registrare una domanda record

NVIDIA ha registrato ricavi record grazie alla forte domanda per le GPU Blackwell e i sistemi AI destinati ai data center. Tutti i dettagli.

NVIDIA ha annunciato risultati finanziari estremamente positivi per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, confermando allo stesso tempo il calendario di lancio della nuova piattaforma IA Vera Rubin. L'azienda ha registrato ricavi pari a 81,6 miliardi di dollari, segnando una crescita dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare i numeri è stato soprattutto il segmento Data Center, che ha generato oltre 75 miliardi di dollari, mentre l'area Edge Computing ha contribuito con più di 6 miliardi. Durante la presentazione dei risultati, NVIDIA ha evidenziato come i sistemi Blackwell GB300 e NVL72 continuino a ricevere una richiesta enorme da parte delle aziende che sviluppano modelli AI avanzati e dagli hyperscaler.

NVIDIA il lancio di Blackwell Secondo la CFO Colette Kress, Blackwell rappresenta il lancio più veloce mai registrato nella storia dell'azienda. Uno dei motivi principali del successo sarebbe il costo particolarmente competitivo nella generazione dei token durante le operazioni di inferenza AI. Intel e NVIDIA preparano nuovi "eccitanti prodotti": Lip-Bu Tan anticipa una collaborazione sempre più stretta La forte richiesta sta coinvolgendo anche le GPU delle generazioni precedenti. NVIDIA ha spiegato che i prezzi delle Hopper H100 sono aumentati del 20% rispetto all'anno scorso, mentre le Ampere A100 hanno registrato incrementi vicini al 15%. La crescente domanda di infrastrutture AI continua quindi a mantenere alta la richiesta anche per hardware meno recente.

NVIDIA riserva grande attenzione a Vera Rubin Grande attenzione è stata dedicata anche alla piattaforma Vera Rubin, destinata a diventare il nuovo punto di riferimento per le cosiddette "fabbriche IA agentiche". NVIDIA ha confermato che la produzione è già partita e che le prime spedizioni inizieranno nel terzo trimestre del 2026. La distribuzione su larga scala crescerà nel quarto trimestre e proseguirà con numeri ancora più elevati nella prima metà del 2027. Jensen Huang ha dichiarato che il ritmo annuale di aggiornamento dei prodotti NVIDIA rimane unico nel settore. Dopo Vera Rubin arriveranno anche Rubin Ultra nel 2027 e Feynman nel 2028.