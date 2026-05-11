Intel e NVIDIA preparano nuovi "eccitanti prodotti": Lip-Bu Tan anticipa una collaborazione sempre più stretta

Il rapporto tra Intel e NVIDIA sembra entrare in una nuova fase. In occasione della cerimonia di laurea del 2026 della Carnegie Mellon University, il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, si è congratulato pubblicamente con Jensen Huang per il conferimento della laurea honoris causa in Scienza e Tecnologia.

Nel messaggio di congratulazioni, Tan ha ricordato il contributo di Huang allo sviluppo del calcolo accelerato e dell'intelligenza artificiale, aggiungendo che Intel e NVIDIA stanno collaborando a "nuovi ed entusiasmanti prodotti". Una dichiarazione breve, ma sufficiente a confermare che i rapporti tra i due colossi dei semiconduttori si stanno intensificando.